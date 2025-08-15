viernes, agosto 15, 2025
Yamil Melgar Invita a la Población a Disfrutar de la Feria de San Agustín 2025

El Evento Promueve la Convivencia Familiar y el Rescate de las Tradiciones en Tapachula
La Feria Estará Abierta Todos los Días de 10:00 de la mañana a 10:00 de la Noche y Permanecerá Hasta el 31 de Agosto

El presidente municipal de Tapachula, Yamil Melgar, invitó a toda la población a visitar y ser parte de la tradicional Feria de San Agustín 2025, un evento emblemático que promueve la convivencia familiar y el rescate de las tradiciones que nos identifican como tapachultecos.
En entrevista, dio a conocer que con el propósito de garantizar la seguridad de los asistentes, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana Municipal (SSPyPCM), realizan recorridos de vigilancia de manera permanente.

“Invitamos a la población a que asista a este importante evento, la feria estará abierta todos los días en horario de 10:00 de la mañana a 10:00 de la noche y permanecerá hasta el 31 de agosto ofreciendo actividades para todas las edades”, agregó.
Yamil Melgar invitó a todos los ciudadanos a recorrer cada espacio, a disfrutar de la gastronomía, los espectáculos y sobre todo, a vivir la calidez de un evento que es ejemplo de unidad, alegría y convivencia armónica.
“Recordemos que las ferias, en su esencia, son más que simples eventos comerciales o de entretenimiento; son espacios donde se manifiestan la cultura y las tradiciones”, concluyó. Boletín Oficial

