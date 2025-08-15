Vuelo Tapachula-Monterrey de Viva Aerobus Suspendido Hasta el 1 de Noviembre: Agencias

*Se Retomará en la Temporada Alta.

Tapachula, Chiapas, 14 de agosto de 2025.– Viva Aerobus suspenderá temporalmente su ruta aérea Tapachula-Monterrey a partir del 16 de agosto, y retomará operaciones el 1 de noviembre, de cara a la temporada alta. Así lo confirmó Jorge Alfredo Gálvez Sánchez, director de Vuela Agencia de Viajes y empresario turístico local.

La interrupción del servicio se detectó inicialmente al revisar la disponibilidad de vuelos en el sitio web de la aerolínea, donde ya no aparecían opciones para septiembre y octubre. Ante la inquietud generada, las secretarías de Economía estatal y municipal gestionaron una reunión con directivos de Viva Aerobus, realizada el pasado 30 de julio en el Palacio Municipal.



Durante el encuentro, el primero desde la llegada de la aerolínea a Tapachula en noviembre de 2023, se acordaron tres acciones clave. Comunicado oficial, la empresa se comprometió a emitir una comunicación formal para informar a los pasajeros de Tapachula y regiones cercanas de Guatemala que la ruta volverá a operar en noviembre.Relanzamiento de la ruta, se planifica una campaña de relanzamiento en la segunda quincena de octubre, en coordinación con el ayuntamiento y el gobierno estatal. La promoción incluirá por primera vez al mercado guatemalteco.Canal de comunicación permanente, se establecerá un vínculo directo entre autoridades, empresarios y la aerolínea para mantener informada a la comunidad sobre futuros cambios y desarrollos.Adicionalmente, Gálvez Sánchez solicitó la apertura de una nueva ruta entre Tapachula y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA). La aerolínea informó que la propuesta está en fase de análisis de mercado para evaluar su viabilidad.Actualmente, todos los vuelos desde Tapachula a la Ciudad de México operan únicamente hacia el Aeropuerto Internacional Benito Juárez, por lo que una nueva conexión al AIFA representaría una opción adicional para los viajeros de la región. EL ORBE/Nelson Bautista.