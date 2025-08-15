Denuncian a Organización MAO-LN de Invadir el Predio “Sólo Dios” en Tapachula

*Advierten que Disputa Podría Provocar un Enfrentamiento.

Tapachula, Chiapas, 14 de agosto de 2025.- La tensión en el predio Solo Dios ha alcanzado un punto crítico, los habitantes de esta colonia popular lanzaron un contundente llamado al ayuntamiento de Tapachula, advirtiendo que podrían recurrir a la fuerza para desalojar a un grupo que acusan de invadir ilegalmente sus tierras, ante la falta de intervención de las autoridades.

Patricia Figueroa Hernández, presidenta de la asociación civil “Solo Dios por la Libertad y la Justicia”, expresó su inconformidad luego de que el gobierno municipal cancelara una reunión con representantes del COPLADEM.



1 de 3

Dijo que la suspensión fue provocada por la presencia de los presuntos invasores en el palacio municipal, lo que calificó como un acto de permisividad por parte de las autoridades.No entendemos cómo pueden darles más atención a quienes vienen a usurpar terrenos. Dónde está la autoridad, cuestionó.La disputa por el terreno se arrastra desde hace más de una década, impidiendo que unas 150 familias accedan a servicios básicos como agua potable y drenaje, situación que ha generado problemas sanitarios y ambientales en la zona.Otra de las residentes, Claudia Rojas, pidió a las autoridades que dejen de brindar respaldo al grupo MAO-LN, a quienes acusó de carecer de documentación legal sobre el predio. No tienen cómo acreditar que son dueños. Solo han venido a dividir y dejar en el abandono a nuestra comunidad, afirmó.El conflicto amenaza con escalar, denunció que en las noches aparecen grupos armados con palos y machetes, presuntamente liderados por sujetos identificados como Romeo y Ángel Ibarra. La dirigente comunitaria fue tajante: Si él quiere que corra sangre, sangre va a correr. También nosotros sabemos defendernos.Los habitantes hicieron un llamado urgente al ayuntamiento para que se escuchen sus argumentos y se revisen los documentos que aseguran acreditan la legalidad de su posesión. EL ORBE/Nelson Bautista