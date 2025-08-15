Denuncian a Organización MAO-LN de Invadir el Predio “Sólo Dios” en Tapachula

*Advierten que Disputa Podría Provocar un Enfrentamiento.
Tapachula, Chiapas, 14 de agosto de 2025.- La tensión en el predio Solo Dios ha alcanzado un punto crítico, los habitantes de esta colonia popular lanzaron un contundente llamado al ayuntamiento de Tapachula, advirtiendo que podrían recurrir a la fuerza para desalojar a un grupo que acusan de invadir ilegalmente sus tierras, ante la falta de intervención de las autoridades.
Patricia Figueroa Hernández, presidenta de la asociación civil “Solo Dios por la Libertad y la Justicia”, expresó su inconformidad luego de que el gobierno municipal cancelara una reunión con representantes del COPLADEM.
No entendemos cómo pueden darles más atención a quienes vienen a usurpar terrenos. Dónde está la autoridad, cuestionó.
La disputa por el terreno se arrastra desde hace más de una década, impidiendo que unas 150 familias accedan a servicios básicos como agua potable y drenaje, situación que ha generado problemas sanitarios y ambientales en la zona.
Otra de las residentes, Claudia Rojas, pidió a las autoridades que dejen de brindar respaldo al grupo MAO-LN, a quienes acusó de carecer de documentación legal sobre el predio. No tienen cómo acreditar que son dueños. Solo han venido a dividir y dejar en el abandono a nuestra comunidad, afirmó.
El conflicto amenaza con escalar, denunció que en las noches aparecen grupos armados con palos y machetes, presuntamente liderados por sujetos identificados como Romeo y Ángel Ibarra. La dirigente comunitaria fue tajante: Si él quiere que corra sangre, sangre va a correr. También nosotros sabemos defendernos.
Los habitantes hicieron un llamado urgente al ayuntamiento para que se escuchen sus argumentos y se revisen los documentos que aseguran acreditan la legalidad de su posesión. EL ORBE/Nelson Bautista