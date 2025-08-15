viernes, agosto 15, 2025
Destaca ERA Respaldo que la Federación Brinda a Chiapas Para Impulsar la Educación

El Gobernador se Reunió con el Subsecretario de Educación Superior de la SEP, y el Director General del INEA
Se Impulsa la Educación en el Gobierno de la Nueva ERA Mediante Diversas Acciones y Programas

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar se reunió con el subsecretario de Educación Superior, Ricardo Villanueva Lomelí, para acordar estrategias conjuntas que fortalezcan la educación pública en el estado de Chiapas.
El encuentro, realizado en la Secretaría de Educación Pública (SEP) en la Ciudad de México, permitió reiterar que la educación es una prioridad en la agenda del gobierno de la Nueva ERA, la cual se impulsa mediante diversas acciones y programas.

Entre los temas abordados, destacaron los proyectos para fortalecer la educación superior, incluida la apertura de una nueva universidad en la zona Norte, con carreras enfocadas en áreas agrícolas, ganaderas, forestales y de investigación pecuaria.
Más tarde, Ramírez Aguilar sostuvo un encuentro con el director general del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), Armando Contreras Castillo, donde se acordó establecer una alianza estratégica para reducir los índices de analfabetismo y el rezago educativo en Chiapas.
En ese marco, el mandatario agradeció el respaldo que la Federación brinda a Chiapas para impulsar la educación.
En la reunión efectuada en la SEP también estuvieron presentes el titular de la Dirección General de Educación Superior Universitaria e Intercultural, Carlos Iván Moreno Arellano; los secretarios de Educación estatal, Roger Mandujano Ayala; y de Agricultura, Ganadería y Pesca, Marco Antonio Barba Arrocha; la diputada federal por el Distrito XI, Rosario del
Carmen Moreno Villatoro, entre otros funcionarios y funcionarias de la dependencia federal. Boletín Oficial

Judicializan a 10 Policías de Cintalapa por Presuntos Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Extorsión Agravada
Denuncian a Organización MAO-LN de Invadir el Predio “Sólo Dios” en Tapachula
