Judicializan a 10 Policías de Cintalapa por Presuntos Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Extorsión Agravada

*En Cintalapa

La Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad del Pueblo realizaron el traslado de siete presuntos responsables de los delitos contra el funcionamiento del Sistema Estatal de Seguridad Pública, uso indebido de condecoraciones uniformes e insignias y asociación delictuosa, por hechos ocurridos en el municipio de Cintalapa.

Amet “N”, Juan “N”, José “N”, Luciano “N”, Rafael “N” y Jesús “N”, eran policías municipales de Cintalapa, mientras que Ulber “N” fungía como Director de la Policía Municipal, mismos que fueron trasladados al Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento adjunto al CERRS no. 14 “El Amate”.

Asimismo, fueron judicializados Sandra “N”, José Iván “N” y Óscar “N”, como presuntos responsables de los delitos de extorsión agravada y abuso de autoridad, en perjuicio de una persona de identidad reservada y de la sociedad, por hechos ocurridos el 27 de junio de 2025, en el municipio de Cintalapa.

Estos inculpados también eran parte de la Policía Municipal de Cintalapa y fueron puestos a disposición del órgano jurisdiccional requirente para que determine su situación jurídica.

Cabe mencionar que en este caso ocurrido el 27 de junio, presuntamente se encuentra involucrado Ulber “N”.

Con acciones contundentes en contra de las personas generadoras de violencia, la Fiscalía General del Estado procura la paz y seguridad del pueblo, sin importar quién o quiénes cometan los delitos, serán presentados ante la justicia bajo la política de Cero Corrupción y Cero Impunidad. Boletín Oficial