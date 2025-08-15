viernes, agosto 15, 2025
spot_img
InicioSección PoliticaEstatalJudicializan a 10 Policías de Cintalapa por Presuntos Delitos Cometidos por Servidores...
Estatal

Judicializan a 10 Policías de Cintalapa por Presuntos Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Extorsión Agravada

0
11

*En Cintalapa

La Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad del Pueblo realizaron el traslado de siete presuntos responsables de los delitos contra el funcionamiento del Sistema Estatal de Seguridad Pública, uso indebido de condecoraciones uniformes e insignias y asociación delictuosa, por hechos ocurridos en el municipio de Cintalapa.
Amet “N”, Juan “N”, José “N”, Luciano “N”, Rafael “N” y Jesús “N”, eran policías municipales de Cintalapa, mientras que Ulber “N” fungía como Director de la Policía Municipal, mismos que fueron trasladados al Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento adjunto al CERRS no. 14 “El Amate”.
Asimismo, fueron judicializados Sandra “N”, José Iván “N” y Óscar “N”, como presuntos responsables de los delitos de extorsión agravada y abuso de autoridad, en perjuicio de una persona de identidad reservada y de la sociedad, por hechos ocurridos el 27 de junio de 2025, en el municipio de Cintalapa.
Estos inculpados también eran parte de la Policía Municipal de Cintalapa y fueron puestos a disposición del órgano jurisdiccional requirente para que determine su situación jurídica.
Cabe mencionar que en este caso ocurrido el 27 de junio, presuntamente se encuentra involucrado Ulber “N”.
Con acciones contundentes en contra de las personas generadoras de violencia, la Fiscalía General del Estado procura la paz y seguridad del pueblo, sin importar quién o quiénes cometan los delitos, serán presentados ante la justicia bajo la política de Cero Corrupción y Cero Impunidad. Boletín Oficial

Judicializan a 10 Policías de Cintalapa por Presuntos Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Extorsión Agravada
Artículo anterior
Con Apoyo del Gobierno Federal, Chiapas Avanza en Proyectos de Infraestructura Social Para 2026
Artículo siguiente
Destaca ERA Respaldo que la Federación Brinda a Chiapas Para Impulsar la Educación
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

La Presidenta de México Claudia Sheinbaum llega a Petén, Guatemala

Al Instante staff - 0
La Presidenta de México Claudia Sheinbaum llega a Petén, Guatemala, donde fue recibida por el Ministro de Relaciones Exteriores de la República de Guatemala,...
Leer más

Conferencia de prensa matutina desde Chetumal, Quintana Roo | Presidenta Claudia Sheinbaum

Al Instante staff - 0
Te invitamos a seguir la transmisión en vivo de la conferencia matutina:#LaMañaneradelPueblo, encabezada por la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta Constitucional de los Estados...
Leer más

Exitosa Muestra Gastronómica

Al Instante staff - 0
La escuela de gastronomía Máster Chef realizó con éxito su tercera muestra gastronómica como cierre de cuatrimestre. Más de 100 alumnos de los diferentes...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV