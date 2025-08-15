viernes, agosto 15, 2025
Con Apoyo del Gobierno Federal, Chiapas Avanza en Proyectos de Infraestructura Social Para 2026

Con el propósito de analizar proyectos de infraestructura social para 2026 en Chiapas, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar se reunió en la Ciudad de México con la subsecretaria de Egresos, Bertha Gómez Castro, en las oficinas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
En este encuentro, el mandatario agradeció el respaldo que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, ha otorgado para impulsar estas iniciativas. Boletín Oficial

