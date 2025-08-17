Una Calle más Entregada en el Primer año de Gobierno: Yamil Melgar

* El Presidente de Tapachula Inauguró la Pavimentación de Calles en el Fraccionamiento Fovissste

* Una Obra que Busca Mejorar la Conectividad Vial y Brindar Seguridad a las Familias.

En unidad con los ciudadanos, el presidente municipal, Yamil Melgar, inauguró la pavimentación hidráulica de calles en el Fraccionamiento Fovissste, obra que además de transformar la imagen urbana, mejora la calidad de vida de cientos de familias que habitan en el nor- oriente de la ciudad.

Al hacer uso de la palabra, el Edil resaltó que la moderna vialidad es el resultado de un trabajo planificado, que busca mejorar la conectividad vial y brindar seguridad a las familias que diariamente se dirigen a sus hogares, centros de trabajo o escuelas.



“Hoy acudimos con emoción, nostalgia y alegría a inaugurar cada calle, porque en nuestras vialidades está la prueba de que cuando se trabaja con pasión, se dan los resultados que la población espera”, agregó.Acompañado por la titular del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (Copladem), Julissa Janet Castillejos Rodríguez, el alcalde expresó que con honestidad y transparencia, su gobierno cumple y genera resultados.En su intervención, la representante de las familias del Fraccionamiento Fovissste, Laura Andrea Navarro, resaltó que la obra construida por la administración del edil Yamil Melgar, se traduce en bienestar y mayor seguridad para todos los ciudadanos.Al dar el informe técnico de los trabajos realizados, el secretario de Obras Públicas, William Penagos Caballero, resaltó que se aplicaron un total de mil 307 metros cuadrados de pavimento hidráulico, 434 metros lineales de guarniciones, 433 metros cuadrados de banquetas, señalamiento horizontal y vertical, red de drenaje sanitario, descargas sanitarias, 3 pozos de visita, agua entubada, alcantarillado pluvial, la construcción de muro de contención, entre otros elementos que garantizan la mejor calidad de vida de los habitantes. Boletín Oficial