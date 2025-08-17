Exigen 32 Comunidades del Soconusco Atención Urgente a la CFE

* Los Afectados son de los Municipios de Tuzantán, Motozintla, Huixtla y Tapachula.

Tapachula, Chiapas; 16 de agosto de 2025.- Representantes de 32 comunidades de la región del Soconusco exigieron a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) la solución inmediata a las constantes fallas en el servicio eléctrico que afectan a los municipios. La solicitud se dio luego de una reunión con autoridades estatales y de la Comisión Federal de Electricidad, donde se comprometieron visitar cada una de las comunidades.

Tito Velázquez Gómez, vocero de los comuneros, detalló los problemas recurrentes que enfrentan, y señalan postes caídos, transformadores dañados, facturación con cobros erróneos y baja tensión, lo cual ha provocado la quema de electrodomésticos. Acusó también a la CFE de no cumplir los compromisos previos, dejando a las comunidades en una situación de total incertidumbre.

“Nos engañan constantemente, nos prometen soluciones parciales, pero no cumplen. Pagamos nuestras facturas puntualmente y exigimos que ellos asuman su responsabilidad”, afirmó.

Las comunidades afectadas, ubicadas en los municipios de Tuzantán, Motozintla, Huixtla y

Tapachula, han expresado como su principal preocupación la baja tensión, pues les ha afectado principalmente a electrodomésticos como televisores, a pesar de que los recibos continúan siendo elevados y sin ajuste alguno.

“La electricidad que recibimos no es la suficiente para cubrir nuestras necesidades. Nuestros electrodomésticos están siendo dañados, y los cobros no se ajustan a esa realidad”, señaló.

Ante la falta de soluciones, las comunidades han dado un ultimátum a la CFE: si no se atienden sus demandas, procederán a tomar las instalaciones de la empresa en la región. EL ORBE/Nelson Bautista