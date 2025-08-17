domingo, agosto 17, 2025
spot_img
InicioSección PoliticaLocalExigen 32 Comunidades del Soconusco Atención Urgente a la CFE
Local

Exigen 32 Comunidades del Soconusco Atención Urgente a la CFE

0
2

* Los Afectados son de los Municipios de Tuzantán, Motozintla, Huixtla y Tapachula.

Tapachula, Chiapas; 16 de agosto de 2025.- Representantes de 32 comunidades de la región del Soconusco exigieron a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) la solución inmediata a las constantes fallas en el servicio eléctrico que afectan a los municipios. La solicitud se dio luego de una reunión con autoridades estatales y de la Comisión Federal de Electricidad, donde se comprometieron visitar cada una de las comunidades.
Tito Velázquez Gómez, vocero de los comuneros, detalló los problemas recurrentes que enfrentan, y señalan postes caídos, transformadores dañados, facturación con cobros erróneos y baja tensión, lo cual ha provocado la quema de electrodomésticos. Acusó también a la CFE de no cumplir los compromisos previos, dejando a las comunidades en una situación de total incertidumbre.
“Nos engañan constantemente, nos prometen soluciones parciales, pero no cumplen. Pagamos nuestras facturas puntualmente y exigimos que ellos asuman su responsabilidad”, afirmó.
Las comunidades afectadas, ubicadas en los municipios de Tuzantán, Motozintla, Huixtla y
Tapachula, han expresado como su principal preocupación la baja tensión, pues les ha afectado principalmente a electrodomésticos como televisores, a pesar de que los recibos continúan siendo elevados y sin ajuste alguno.
“La electricidad que recibimos no es la suficiente para cubrir nuestras necesidades. Nuestros electrodomésticos están siendo dañados, y los cobros no se ajustan a esa realidad”, señaló.
Ante la falta de soluciones, las comunidades han dado un ultimátum a la CFE: si no se atienden sus demandas, procederán a tomar las instalaciones de la empresa en la región. EL ORBE/Nelson Bautista

Exigen 32 Comunidades del Soconusco Atención Urgente a la CFE
Artículo anterior
Comunidad Evangélica Realiza Marcha Regional en Tapachula
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Disfrutaron de una Tarde de Sabor

Al Instante staff - 0
Disfrutando de una tarde muy especial, captamos a este grupo de personajes que se reunieron en conocida plaza de la ciudad para deleitarse de...
Leer más

La Fiscalía General del Estado informa

Al Instante staff - 0
La Fiscalía General del Estado informa que una vez integrada la carpeta de investigación en contra de Jovana “N” como presunta responsable del delito...
Leer más

Eduardo Ramírez impulsa apoyos al campo e infraestructura educativa en Rayón

Al Instante staff - 0
En el municipio de Rayón, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar encabezó la entrega de insumos agrícolas, resaltando que el gobierno de la Nueva ERA...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV