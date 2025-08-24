domingo, agosto 24, 2025
Pobladores de La Montañita Exigen Regularización de Predio Irregular

*Son Afectados del Huracán Stan.

Tapachula, Chiapas, 22 de agosto de 2025.- Cerca de 180 personas que habitan en la colonia La Montañita, ubicada en las inmediaciones del Parque del Café en Tapachula, demandan a las autoridades, la regularización de sus tierras, tras casi dos décadas sin certeza jurídica.
Los habitantes, en su mayoría indígenas de la etnia mam, se establecieron en la zona luego de perder sus viviendas a causa del huracán Stan en 2005. Desde entonces, viven en condiciones precarias y sin documentos que acrediten la propiedad de los terrenos que ocupan.
José Castañón Ramírez, portavoz de la comunidad, explicó que las familias desplazadas provienen de la sierra de Chiapas y han gestionado durante años su regularización, sin obtener una respuesta definitiva.
Señaló que, tras diversas gestiones en Tuxtla Gutiérrez y la Ciudad de México, se determinó que la responsabilidad de formalizar la tenencia también recae en autoridades locales.
Ya es justo. Llevamos casi 20 años viviendo aquí sin papeles. Somos gente de escasos recursos que solo quiere seguridad para sus hijos, expresó.
También recordó que, como pueblo indígena, sus derechos están protegidos por el artículo segundo de la Constitución, por lo que el Estado debe garantizar su cumplimiento.
La comunidad hizo un llamado para que las autoridades actúen con sensibilidad y voluntad política ante esta situación que consideran insostenible. Anhelan que la legalización de las cinco hectáreas que ocupan les brinde finalmente la estabilidad que tanto han buscado. EL ORBE/Nelson Bautista

