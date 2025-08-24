domingo, agosto 24, 2025
Un Buen Porcentaje de Empleados Sufre de Estrés Laboral: Especialista

*Disminuye el Rendimiento del Trabajador.

Tapachula, Chiapas 23 de Agosto del 2025.- Cuando hablamos de estrés, hablamos de un mecanismo de defensa natural o biológico que tiene el cuerpo. Todo ser humano, incluso los animales poseen cierto nivel de estrés, el cual nosotros podemos definir como un estrés funcional, dio a conocer en entrevista, Eduardo de Jesús Piedrasanta Velázquez, Psicólogo del Centros de Integración Juvenil, Tapachula.
El especialista, explicó que aquel estrés positivo, es el que nos ayuda a desenvolvernos en nuestras actividades del día a día, ponernos a salvo de alguna situación de riesgo o, por ejemplo, el hecho de que tal vez yo tenga que realizar mis actividades escolares – laborales, mi cuerpo comienza a estresarse, no en un sentido negativo, sino simplemente para cubrir con esas actividades que van a desenvolverse en el día a día.

“Y hablamos de un estrés negativo, el famoso distrés, cuando es un nivel de estrés bastante considerado, elevado, algo que es repetitivo o cíclico, y que también nos puede llegar a bloquear o en algún momento desencadenar otras situaciones que pueden comprometer la salud mental, como tal vez síntomas depresivos o situaciones de ansiedad”, expuso.
Precisó que se habla de un “estrés negativo”, cuando aquella situación que pone a la persona en estado de alerta pesado, por lo que se siente estresado por más de un día, lo cual pone en riesgo la salud mental de la persona.
Un ejemplo relativamente sencillo -dijo- es cuando estás en la escuela, realizando algún examen, una vez que ya se terminó el examen, el estrés biológico debería de desaparecer. Sin embargo, si ese estrés continúa, ya pasó 1 hora o tal vez ya estoy en otro día y el estrés se mantiene, ahí ya se habla de que esto puede ser algún aspecto que a la larga pueda comprometer la salud.
Y lo que generalmente lo que ocurre es que hacemos mucho uso de los estigmas, buscamos alguna solución rápida o alguna estrategia en la cual yo pueda sentir ese alivio de forma instantánea. Y muchas veces el consumir alguna sustancia, ya sea legal o ilegal, a veces precisamente tiende a agravar el problema, ya que realmente no es una solución eficaz y que solo va a durar mientras tenga el efecto de la sustancia como tal.
Agregó que no hay una estadística como tal de cuantas personas sufren estrés en nuestra población, pero si temor a equivocarse, es un buen porcentaje de nuestra población, principalmente en personas de 18 años en adelante, que ya se encuentra en el ámbito laboral. EL ORBE/ JC.

