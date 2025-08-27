miércoles, agosto 27, 2025
Centro Educativo en Tapachula Brinda Refugio Escolar a Niños Migrantes

Acuden Alrededor de 150 Niños Originarios de Venezuela, Cuba, Honduras, Haití, Brasil, Hong Kong y Francia
Es Financiado por la Secretaría de Educación en Chiapas, con Respaldo del DIF Municipal, COMAR y UNICEF

Tapachula, Chiapas; 26 de Agosto de 2025.- Con el objetivo de garantizar el acceso a la educación para menores en situación de movilidad, la Secretaría de Educación de Chiapas puso en marcha en Tapachula un “Centro educativo temporal” que atiende a niños migrantes y nacionales que han quedado fuera del sistema escolar.
Ubicado a un costado del Internado N° 11, en Tapachula, el centro, conocido como SAEP, inició operaciones hace año y medio, y actualmente funciona como una “escuelita de transición” para niños y niñas de entre 6 y 12 años, muchos de los cuales nunca han asistido a una escuela formal.

Dirigido por Gabriela Rueda Pérez, el espacio busca dotar a los menores de herramientas básicas en lectura, escritura y matemáticas, además de fomentar el gusto por el estudio mediante actividades complementarias como educación física, arte e inglés.
El centro abre de lunes a viernes de 8:00 AM a 4:00 Pm, y ofrece una atención integral que incluye desayuno, colación y comida, así como transporte gratuito desde el Parque Bicentenario. Las aulas están climatizadas para garantizar un ambiente cómodo y seguro.
Con capacidad para 300 alumnos, actualmente atiende a cerca de 150 niños originarios de países como Venezuela, Cuba, Honduras, Haití, Brasil, Hong Kong y Francia, siendo los venezolanos y cubanos la mayoría. Para facilitar su ingreso, solo se requiere una carta compromiso, sin necesidad de documentos oficiales.
Este modelo educativo es financiado por la Secretaría de Educación de Chiapas, con el respaldo del DIF Municipal, la COMAR y la UNICEF, que contribuye con insumos clave. El centro opera durante todo el año, salvo en los periodos vacacionales de diciembre y Semana Santa.
La iniciativa representa un esfuerzo por garantizar el derecho a la educación en la frontera sur de México, en un contexto marcado por la creciente movilidad humana y la necesidad de generar espacios seguros e inclusivos para la infancia migrante. EL ORBE/Nelson Bautista

Maestros Realizan Marcha en Tapachula Para Exigir Atención a sus Demandas
Tapachula se Prepara Para las Fiestas Patrias: Yamil Melgar
