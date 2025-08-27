Maestros Realizan Marcha en Tapachula Para Exigir Atención a sus Demandas

*Culminaron con un Mitin en el Parque Central.

Tapachula, Chiapas; 26 de Agosto de 2025.- Como parte de una movilización nacional, diversos colectivos de estudiantes normalistas y maestros de la Sección VII de la CNTE-SNTE región Costa Grande, realizaron una marcha y manifestación en la Ciudad de Tapachula, por la mañana de este martes 26 de agosto.

El coordinador de la sección VII del SNTE región Costa Grande, Gabriel Díaz Ordóñez, manifestó y exigió justicia por la desaparición de 43 estudiantes de la Normal “Raúl Isidro Burgos”, de Ayotzinapa.



Con consignas y lonas los manifestantes recorrieron las principales calles de Tapachula desde la fuente Atzacua, recorriendo toda la Central Oriente, hasta culminar en la explanada del Parque Central “Miguel Hidalgo”.En la zona centro realizaron un mitin con la participación de varios maestros, exigiendo justicia para los jóvenes desaparecidos durante la administración del expresidente Enrique Peña Nieto, que intentó ocultar las evidencias sobre este caso. Hasta la fecha, el actual Gobierno Federal no ha cumplido el compromiso de darle solución a este caso, a pesar de haber sido una promesa de campaña en el sexenio pasado.De igual forma, Díaz Ordóñez solicitó a las autoridades de la SEP que deje de intervenir en la cadena de cambios y demandas del magisterio chiapaneco, a días de iniciar el ciclo escolar.Exigieron también la abolición de la reforma educativa Peña-AMLO, ya que es un compromiso pendiente de la Federación, pues a decir de los manifestantes, afecta laboralmente a los docentes del país. EL ORBE/ Ernesto L. Quinteros