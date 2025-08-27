miércoles, agosto 27, 2025
spot_img
InicioSección PoliticaLocalMaestros Realizan Marcha en Tapachula Para Exigir Atención a sus Demandas
Local

Maestros Realizan Marcha en Tapachula Para Exigir Atención a sus Demandas

0
10

*Culminaron con un Mitin en el Parque Central.

Tapachula, Chiapas; 26 de Agosto de 2025.- Como parte de una movilización nacional, diversos colectivos de estudiantes normalistas y maestros de la Sección VII de la CNTE-SNTE región Costa Grande, realizaron una marcha y manifestación en la Ciudad de Tapachula, por la mañana de este martes 26 de agosto.
El coordinador de la sección VII del SNTE región Costa Grande, Gabriel Díaz Ordóñez, manifestó y exigió justicia por la desaparición de 43 estudiantes de la Normal “Raúl Isidro Burgos”, de Ayotzinapa.

Con consignas y lonas los manifestantes recorrieron las principales calles de Tapachula desde la fuente Atzacua, recorriendo toda la Central Oriente, hasta culminar en la explanada del Parque Central “Miguel Hidalgo”.
En la zona centro realizaron un mitin con la participación de varios maestros, exigiendo justicia para los jóvenes desaparecidos durante la administración del expresidente Enrique Peña Nieto, que intentó ocultar las evidencias sobre este caso. Hasta la fecha, el actual Gobierno Federal no ha cumplido el compromiso de darle solución a este caso, a pesar de haber sido una promesa de campaña en el sexenio pasado.
De igual forma, Díaz Ordóñez solicitó a las autoridades de la SEP que deje de intervenir en la cadena de cambios y demandas del magisterio chiapaneco, a días de iniciar el ciclo escolar.
Exigieron también la abolición de la reforma educativa Peña-AMLO, ya que es un compromiso pendiente de la Federación, pues a decir de los manifestantes, afecta laboralmente a los docentes del país. EL ORBE/ Ernesto L. Quinteros

Maestros Realizan Marcha en Tapachula Para Exigir Atención a sus Demandas
Artículo anterior
Advierte Sobreexplotación del Manto Acuífero en la Región Soconusco.
Artículo siguiente
Centro Educativo en Tapachula Brinda Refugio Escolar a Niños Migrantes
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

La Fiscalía General del Estado Informa:

Al Instante staff - 0
La Fiscalía General del Estado inició la carpeta de investigación ante el homicidio de una persona del sexo masculino, en el municipio de Pichucalco....
Leer más

Conferencia de prensa en vivo. Miércoles 27 de agosto 2025 | Presidenta Claudia Sheinbaum

Al Instante staff - 0
Te invitamos a seguir la transmisión en vivo de la conferencia matutina:#LaMañaneradelPueblo, encabezada por la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta Constitucional de los Estados...
Leer más

Reencuentro Lleno de Nostalgia y Alegría

Al Instante staff - 0
Una mañana entrañable vivieron los egresados de la generación 65-67 de la Escuela Secundaria Constitución, quienes se reunieron después de 55 años para compartir...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV