miércoles, agosto 27, 2025
spot_img
InicioSección PoliticaLocalAdvierte Sobreexplotación del Manto Acuífero en la Región Soconusco.
Local

Advierte Sobreexplotación del Manto Acuífero en la Región Soconusco.

0
2

*Disminuyen Reservas de Agua.

Tapachula, Chiapas; 26 de Agosto del 2026.- Las sequías prolongadas en la región del Soconusco está provocando que algunos ríos se sequen, y que el manto acuífero sea sobre explotado, por lo que por normativa están suspendidos cualquier tipo de permisos, manifestó en entrevista el Profesor e Investigador de la Universidad Autónoma de Chiapas, Vicente Castro Castro.
Comentó que el año pasado se secaron completamente dos ríos, el río Chalaquita y el río Pijijiapan, su caudal fue prácticamente cero en la temporada de estiaje. Y de los indicadores que existen, que preocupan, es que, en la temporada de estiaje también hay pozos en Tapachula que se están secando.

Destacó que esta situación se da como consecuencia de que el manto freático ha perdido el 60% de la disponibilidad de agua que tenía. “Es un manto acuífero sobreexplotado”, subrayó.
“Tenemos más largo el periodo de sequía, también la demanda ha crecido, los factores que promueven enfermedades transmitidas por vectores, se están intensificando, tenemos sensación térmica climática más severa, porque tenemos un océano que se nos está calentando demasiado”, señaló.
Castro Castro también expuso que con todo este descontrol climático existen las condiciones propicias para que tengamos, por ejemplo, un huracán nivel 5, como se vivió en Acapulco. “Los efectos del cambio climático si lo comparamos, por ejemplo, en las décadas de los 70 y los 80,para el día de hoy, indudablemente el factor de riesgo se ha incrementado más del 50%”, insistió.
“El sector agrícola es uno de los que más se ha afectado en cuanto a términos productivos, porque además somos una región agrícola en el Soconusco. Entonces, cuando los patrones de lluvia se modifican, se alteran, los ciclos de siembra y cosecha también se ven alterados, pero en lo que aprendemos, tenemos temporadas de pérdidas, lo que pasó con la soya, que perdieron. Y ahorita están cambiando porque es más resistente la caña de azúcar, pero no solamente de azúcar vivimos, necesitamos de todos los cultivos. Entonces sí hay un problema para el abastecimiento de agua para la agricultura.
“Yo supe de varios productores que buscan, precisamente ante la crisis climática del agua, que les autoricen pozos para poder regar, pero resulta que como el manto freático está sobreexplotado, no hay autorizaciones para pozos. Yo diría que el sector productivo también ha oscilado entre de un 40 a 60% de afectaciones, sino es que más”, apuntó.
Ante esta situación, Vicente Castro recomendó a la sociedad en general a hacer conciencia, a cuidar el medio ambiente, porque la falta de agua o el cambio climático no solo es un problema del agricultor, ni del ganadero, ni del gobierno, es un problema de todos. EL ORBE/ JC

Artículo anterior
Ejidatarios de Suchiate Solicitan Acuerdo con la CFE por Adeudos
Artículo siguiente
Maestros Realizan Marcha en Tapachula Para Exigir Atención a sus Demandas
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Reencuentro Lleno de Nostalgia y Alegría

Al Instante staff - 0
Una mañana entrañable vivieron los egresados de la generación 65-67 de la Escuela Secundaria Constitución, quienes se reunieron después de 55 años para compartir...
Leer más

Siete de cada 10 aprueban a Sheinbaum

Al Instante staff - 0
Siete de cada diez personas aprueban la gestión de Claudia Sheinbaum rumbo a su primer informe, según encuesta de Mitofsky. El 45.9% señaló la...
Leer más

Autoridades aprehenden a cuatro presuntos homicidas: FGE

Al Instante staff - 0
- Por hechos ocurridos en Tenejapa La Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad del Pueblo cumplimentaron cuatro órdenes de aprehensión en contra de...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV