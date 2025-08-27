Advierte Sobreexplotación del Manto Acuífero en la Región Soconusco.

*Disminuyen Reservas de Agua.

Tapachula, Chiapas; 26 de Agosto del 2026.- Las sequías prolongadas en la región del Soconusco está provocando que algunos ríos se sequen, y que el manto acuífero sea sobre explotado, por lo que por normativa están suspendidos cualquier tipo de permisos, manifestó en entrevista el Profesor e Investigador de la Universidad Autónoma de Chiapas, Vicente Castro Castro.

Comentó que el año pasado se secaron completamente dos ríos, el río Chalaquita y el río Pijijiapan, su caudal fue prácticamente cero en la temporada de estiaje. Y de los indicadores que existen, que preocupan, es que, en la temporada de estiaje también hay pozos en Tapachula que se están secando.



Destacó que esta situación se da como consecuencia de que el manto freático ha perdido el 60% de la disponibilidad de agua que tenía. “Es un manto acuífero sobreexplotado”, subrayó.“Tenemos más largo el periodo de sequía, también la demanda ha crecido, los factores que promueven enfermedades transmitidas por vectores, se están intensificando, tenemos sensación térmica climática más severa, porque tenemos un océano que se nos está calentando demasiado”, señaló.Castro Castro también expuso que con todo este descontrol climático existen las condiciones propicias para que tengamos, por ejemplo, un huracán nivel 5, como se vivió en Acapulco. “Los efectos del cambio climático si lo comparamos, por ejemplo, en las décadas de los 70 y los 80,para el día de hoy, indudablemente el factor de riesgo se ha incrementado más del 50%”, insistió.“El sector agrícola es uno de los que más se ha afectado en cuanto a términos productivos, porque además somos una región agrícola en el Soconusco. Entonces, cuando los patrones de lluvia se modifican, se alteran, los ciclos de siembra y cosecha también se ven alterados, pero en lo que aprendemos, tenemos temporadas de pérdidas, lo que pasó con la soya, que perdieron. Y ahorita están cambiando porque es más resistente la caña de azúcar, pero no solamente de azúcar vivimos, necesitamos de todos los cultivos. Entonces sí hay un problema para el abastecimiento de agua para la agricultura.“Yo supe de varios productores que buscan, precisamente ante la crisis climática del agua, que les autoricen pozos para poder regar, pero resulta que como el manto freático está sobreexplotado, no hay autorizaciones para pozos. Yo diría que el sector productivo también ha oscilado entre de un 40 a 60% de afectaciones, sino es que más”, apuntó.Ante esta situación, Vicente Castro recomendó a la sociedad en general a hacer conciencia, a cuidar el medio ambiente, porque la falta de agua o el cambio climático no solo es un problema del agricultor, ni del ganadero, ni del gobierno, es un problema de todos. EL ORBE/ JC