Ejidatarios de Suchiate Solicitan Acuerdo con la CFE por Adeudos

*Buscan “Borrón y Cuenta Nueva”.

Tapachula, Chiapas; 26 de Agosto de 2025.- Derivado de diversas mesas de diálogo sin resultados, representantes de 19 ejidos del municipio de Suchiate han lanzado un ultimátum a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), exigiendo una solución definitiva a las constantes fallas en el servicio eléctrico y al adeudo histórico que enfrentan cientos de usuarios rurales.
José Manuel Valle Sosa, presidente de la Unión de Ejidos, y del Ejido la Libertad, advirtió que de no obtener respuesta en un plazo de dos meses, realizarán movilizaciones, incluyendo una protesta frente a las oficinas de la CFE en Ciudad Hidalgo y Tuxtla Chico, así como el cierre indefinido del puerto internacional Suchiate II, que comunica con Guatemala.
De acuerdo con Valle Sosa, la CFE ha incumplido los compromisos establecidos en mesas de trabajo.
“Nos dijeron que iban a presentar un plan de atención por ejido, pero solo atendieron un poste en el ejido Miguel Alemán y hasta ahí quedó todo”, denunció.
Los habitantes aseguran que el abandono en el mantenimiento de la red eléctrica ha derivado en frecuentes apagones, transformadores quemados y cortocircuitos.
Ante la falta de respuesta institucional, las comunidades han tenido que asumir los costos de reparación, incluyendo la compra de transformadores que superan los 60 mil Pesos, así como la contratación de técnicos particulares.
La principal exigencia es la aplicación del programa “Borrón y cuenta nueva”, que permita regularizar los pagos y empezar de cero.
Los ejidatarios proponen que, una vez condonadas las deudas, se establezca un mecanismo para asegurar el cumplimiento puntual de los pagos bimestrales, permitiendo incluso que la CFE suspenda el servicio a quienes incumplan.
“Es una solución que ya se aplicó en Puerto Madero y funcionó. Lo que pedimos es trato justo”, expresó el líder ejidal.
Ante la falta de respuesta por parte de las autoridades federales, los representantes de los ejidos señalaron que no descartan intensificar sus protestas. El cierre del cruce fronterizo Suchiate II clave para el comercio con Centroamérica, sería una de las medidas más drásticas que aplicarían si no se atiende su demanda.
Los inconformes hacen un llamado alosGobiernos Federal, Estatal y Municipal para intervenir y resolver una problemática que, aseguran, afecta no solo a Suchiate, sino a toda la región del Soconusco y amplias zonas de Chiapas. EL ORBE/Nelson Bautista

