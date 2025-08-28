jueves, agosto 28, 2025
Todo Listo Para el Regreso a Clases en la Costa- Soconusco: Secretaría de Educación

*Alrededor de 120 mil Alumnos del Nivel Básico.

Tapachula, Chiapas 27 de Agosto del 2025.- Se encuentra todo listo para que el próximo 1º de septiembre, miles de estudiantes del nivel preescolar, primaria y secundaria inicien el ciclo escolar 2025-2026 en la región del Soconusco; dieron a conocer autoridades educativas.
Para este proceso, los docentes estuvieron en cursos de capacitación en las diferentes zonas escolares.
Al respecto, el Delegado Regional de Educación en esta región, Venerando Díaz Martínez manifestó que desde hace dos semanas los docentes cumplieron con temas de capacitación. Sobre todo, en estrategias que pueden utilizar para que los alumnos puedan obtener un aprendizaje significativo y que sea funcional en este ciclo escolar.

“Hay maestros que cambian de grupo o quizá de grados, incluso hasta de materias algunos, de acuerdo a la currícula en cada nivel y pues tienen que compartir experiencias con sus compañeros docentes, ponerse de acuerdo también en algunas situaciones para abordar este inicio de ciclo escolar con los directivos de las escuelas, y que todo marche de manera correcta y sin ningún problema el día lunes primero de septiembre”, explicó.
El funcionario -dijo- la delegación abarca 16 municipios, desde Mapastepec hasta Unión Juárez, en donde hay un total de mil 176 escuelas, y están inscritos un promedio de 120 mil alumnos, quienes regresarán a clases.
Cuestionado sobre los movimientos sindicales del magisterio, en donde podría haber algún movimiento, Díaz Martínez expuso que por el momento no hay ninguna situación que pueda poner en riesgo el inicio de clases. Sobre todo porque hay dialogo entre la parte oficial y sindical.
Agregó que las primeras semanas del regreso a clases, es de adaptación para los estudiantes en todos los niveles educativo. EL ORBE/ Mesa de Redacción.

