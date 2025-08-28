jueves, agosto 28, 2025
Sectores Productivos Exigen Mano Dura Contra Bloqueos Carreteros

*Provocan Graves Afectaciones a la Economía Regional.

Tapachula, Chiapas 27 de Agosto del 2025.- Sectores productivos de la región del Soconusco se pronunciaron en contra de bloqueos carreteros, como medio de protesta contra las autoridades, ya que afectan a la población en general, así como provocan pérdidas económicas considerables a los diferentes sectores productivos de la región.
Lo anterior se desprende de la entrevista con el empresario Demetrio Campusano Sánchez Presidente de la Agrupación de Locatarios Miguel Hidalgo A.C., quien explicó que por mucha razón o justificación que se tenga para protestar, se debe de evitar bloquear las carreteras.

Sobre todo, en esta región del Soconusco, en donde un buen número de empresas transporta su mercancía hacia el centro del país o viceversa.
“Los bloqueos viales generan pérdidas económicas considerables, no beneficia a nadie, hay irrupción en el comercio, en el abastecimiento de productos diversos, perdidas en el sector turístico y de servicio también, como el transporte”, comentó.
Lamentablemente hay algunos sectores sociales que han venido utilizando estas acciones de protesta como medida de presión hacia a las autoridades de los tres niveles de gobierno. Pero quienes terminan afectados es la población en general.
Agregó que por eso se debe de evitar esta medida de protesta, y que se respete el estado de derecho en nuestra entidad. EL ORBE/ Mesa de Redacción.

