Docentes se Capacitan de Cara al Inicio del Nuevo Ciclo Escolar

Tapachula, Chiapas, 27 de agosto de 2025.- Con el objetivo de brindar una educación más contextualizada y pertinente, maestros de la Zona Escolar 19 en Tapachula se capacitan intensamente de cara al inicio del ciclo escolar 2025-2026, programado para el 1 de septiembre.

Estas jornadas de formación, conocidas como la fase intensiva de los Consejos Técnicos Escolares que se realiza a nivel nacional, buscan familiarizar al personal docente con los principios de la Nueva Escuela Mexicana, un modelo que promueve una enseñanza más cercana a las realidades sociales y culturales de cada comunidad.



Julio César González, supervisor escolar, explicó que esta etapa no solo aborda estrategias pedagógicas, sino que también considera problemáticas sociales que inciden en el entorno educativo.La capacitación es fundamental. Parafraseando a Paulo Freire: el conocimiento se construye colectivamente, señaló.Uno de los principales retos, agregó, es lograr que los docentes actualicen sus métodos de enseñanza para responder a las necesidades específicas de sus contextos.Cada escuela es distinta, por eso es vital que la educación se adapte a las características de cada comunidad, subrayó.Por su parte, la maestra Yancy Judicia de Arroz Santiago destacó que estas sesiones formativas son clave para diseñar una ruta de mejora en beneficio del alumnado.Nos ayudan a tener una orientación clara. Además, durante todo el año realizamos reuniones mensuales para continuar nuestra formación, explicó.También enfatizó la relevancia de aplicar diagnósticos socioemocionales al inicio del ciclo, con el fin de conocer las fortalezas y necesidades tanto de los estudiantes como del entorno en el que se desenvuelven.Ambos docentes coincidieron en que, aunque el nuevo modelo educativo implica desafíos, representa una oportunidad para transformar la práctica docente y ofrecer una educación más humana, crítica y adaptada a los tiempos actuales. EL ORBE/Nelson Bautista