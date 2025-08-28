Locatarios del Mercado Soconusco Denuncian Agresiones por Parte de Asociación Civil

*Es un Grupo Ajeno al Centro de Abastos.

Tapachula, Chiapas, 27 de agosto de 2025.- Locatarios del Mercado Soconusco denunciaron una serie de actos de acoso, agresiones y amenazas que, aseguran, han sufrido durante los últimos cinco años por parte de un grupo que se autodenomina «Asociación Unión de Comercializantes y Locatarios del Mercado Soconusco».

Denis Olivera Aguirre, uno de los comerciantes afectados, señaló que dicha agrupación estaría integrada en su mayoría por personas ajenas al mercado. “Invaden los pasillos, obstruyen el paso a los clientes y hostigan constantemente a quienes sí trabajamos aquí”, afirmó.



De acuerdo con los testimonios, entre los presuntos líderes de esta organización se encuentran Cecilia N., Freddy H., Cecilia C., Fernando Y., Librado M., Marcos V. y Yesenia L., a quienes acusan de generar conflictos dentro del centro de abasto. “Buscan pleitos y luego se victimizan con denuncias falsas”, agregó Olivera.Los locatarios relataron haber sido agredidos tanto física como verbalmente, además de enfrentar procesos legales infundados.En uno de los casos, Olivera fue acusado de lanzar piedras contra un integrante del grupo, lo que calificó como un intento de intimidación. Es absurdo, pero aun así movilizaron a la Policía Municipal y a la patrulla rosa, denunció.La tensión ha escalado al punto de involucrar a personal administrativo e inspectores del mercado, quienes también habrían recibido amenazas por parte de esta supuesta asociación.Ante esta situación, los comerciantes hicieron un llamado urgente a las autoridades municipales y estatales para que intervengan de manera definitiva.Exigimos que se garantice nuestro derecho a trabajar en paz. No es justo que personas sin vínculo legal con el mercado interfieran en su funcionamiento”, concluyó. EL ORBE/Nelson Bautista