jueves, agosto 28, 2025
Convocan a Evento de Danza en Apoyo a Niños con Cáncer

*El Próximo 9 de Septiembre en el Teatro de la Ciudad.

Tapachula, Chiapas 27 de agosto 2025.- La danza se convierte en solidaridad con la segunda edición del Danzatón, un evento organizado por el Conservatorio de Danza y Alto Rendimiento (CDAR) que busca recaudar fondos a favor de niñas y niños con cáncer, que reciben tratamiento en la Casa de la Amistad, en Tapachula.
La cita es el próximo 9 de septiembre a las 18:00 horas, en el Teatro de la Ciudad «Amparo Montes».
Juan Francisco, dijo este espectáculo benéfico reunirá a bailarines de diferentes estilos y edades, quienes ofrecerán una presentación artística cargada de emoción y compromiso social.
Cada coreografía será un mensaje de apoyo para los menores atendidos por Casa de la Amistad, organización que brinda atención médica, medicamentos y acompañamiento integral a familias afectadas por esta enfermedad.
Más que un show, el Danzatón se presenta como un acto colectivo de empatía. Cada paso en el escenario representa una oportunidad de esperanza, expreso.
Los organizadores del CDAR, resaltan que el arte puede ser motor de cambio, por ello la comunidad puede sumarse a esta iniciativa adquiriendo sus boletos en Capillas Señoriales y otros puntos autorizados. Además de disfrutar de un evento de gran calidad, el público estará contribuyendo a mejorar la vida de niñas y niños que enfrentan una dura batalla.
Con el respaldo de patrocinadores y voluntarios, el Danzatón busca llenar el teatro no solo de espectadores, sino de corazones dispuestos a marcar la diferencia. EL ORBE/Nelson Bautista

