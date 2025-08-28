Proliferan en Cacahoatán los Tiraderos Clandestinos de Basura

*Sistema de Recolección de Desechos es Deficiente.

Cacahoatán, Chiapas 27 de Agosto del 2025.- En el municipio de Cacahoatán siguen proliferando los basureros clandestinos de desechos en diferentes colonias y comunidades de la geografía local, ante la falta de un servicio de recolección de la basura eficiente, por parte del Ayuntamiento de Cacahoatán que aun preside el edil Víctor Pérez Saldaña, a quien la población tacha de mentiroso.

Habitantes de este municipio en voz de doña María “N” señalaron que son varios los tiraderos de basura que existen en diversas comunidades, sobre todo en el área rural, en donde carecen del servicio de recolección de la basura. Es el caso del Ejido el Carmen, en donde los pobladores hartos de la falta de interés del edil programaron acciones de recolección de basura por sus propios medios.



1 de 3

La contaminación que generan los tiraderos de desechos de manera clandestina es enorme, sobre todo porque también llega a los principales afluentes de este municipio.Otro ejemplo de negligencia y falta de interés de las autoridades municipales para atender el problema de la recolección de la basura, es el tiradero de desechos a cielo abierto que autorizó el Ayuntamiento de Cacahoatán en el municipio La Soledad.Lo más delicado, es que los lixiviados que genera dicho espacio a donde llegan a tirar todo tipo de residuos, sin ningún control o medida sanitaria, están desembocando en el río Cahoacán en la presente temporada de lluvias. Y lo más preocupante es que cientos de familias río abajo utiliza el agua de este afluente para consumo humano, incluyendo a mujeres y niños.Esta contaminación, también ya fue denunciada ante las autoridades ambientales, quienes curiosamente no han sancionado y clausurado el basurero ilegal que habilitaron las autoridades municipales.Mientras tanto, el edil Víctor Saldaña señalan los pobladores, se mofa y presume que es muy influente, por lo que las autoridades de protección al medio ambiente no lo van a sancionar.Cabe hacer mención, que dicho edil llegó al poder con las siglas del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), y a pesar de ello violenta los estatutos y principios que rigen a este instituto político. EL ORBE/ Mesa de Redacción.