Ayuntamiento y DIF Tapachula Entregan Ayudas Técnicas y Visuales a Personas Vulnerables

*Refrenda Yamil Melgar Compromiso por un Tapachula más Justo e Incluyente.

En unidad con la presidenta honorífica del SDIF Tapachula, Beba Pedrero, el alcalde Yamil Melgar realizó la entrega de ayudas técnicas y visuales, resaltando que su administración trabaja de manera permanente para garantizar la inclusión, el bienestar y la igualdad de oportunidades.

Ante la delegada región X Soconusco del SDIF Chiapas, Gladys Gabriela Blas Santiago, dijo que siguiendo el ejemplo de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum y del gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez, se trabaja con empatía, sensibilidad y humanismo por un Tapachula más justo e incluyente.



Durante el evento desarrollado en el CEDECO Estación Ferroviaria, el edil Yamil Melgar entregó lentes para vista cansada, sillas de ruedas, bastones de cuatro puntos y andaderas, refrendando el compromiso de su administración de brindar apoyos que mejoren la calidad de vida de las personas en situación de vulnerabilidad.Al hacer uso de la palabra, la presidenta honorífica del SDIF Tapachula, Beba Pedrero, resaltó que las ayudas técnicas y visuales son herramientas que contribuyen a mejorar la movilidad, la autonomía y la calidad de vida de quienes las reciben, como parte de las políticas públicas orientadas a favorecer el bienestar y la igualdad de oportunidades para todos.Finalmente y en representación de los beneficiarios, el señor Juan Godínez Gómez expresó su agradecimiento y reconoció el corazón generoso, la voluntad firme y el trabajo coordinado del presidente municipal, Yamil Melgar y de la presidenta honorífica del SDIF Tapachula, Beba Pedrero, para hacer posible la entrega de ayudas técnicas y visuales que se convierten en esperanza, dignidad y una mejor calidad de vida para quienes más lo necesitan.Al evento asistió la segunda regidora, Camila Morales Asencio; el director general del SDIF Tapachula, Carlos Omar Herrera Díaz de León; la sexta regidora, Adriana Blas Solís; integrantes del Consejo Municipal para la Atención e Inclusión de las Personas con Discapacidad, Voluntariado del Sistema DIF Tapachula, entre otros servidores públicos. Boletín Oficial