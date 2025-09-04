jueves, septiembre 4, 2025
spot_img
InicioSección PoliticaLocalAyuntamiento y DIF Tapachula Entregan Ayudas Técnicas y Visuales a Personas...
Local

Ayuntamiento y DIF Tapachula Entregan Ayudas Técnicas y Visuales a Personas Vulnerables

0
3

*Refrenda Yamil Melgar Compromiso por un Tapachula más Justo e Incluyente.

En unidad con la presidenta honorífica del SDIF Tapachula, Beba Pedrero, el alcalde Yamil Melgar realizó la entrega de ayudas técnicas y visuales, resaltando que su administración trabaja de manera permanente para garantizar la inclusión, el bienestar y la igualdad de oportunidades.
Ante la delegada región X Soconusco del SDIF Chiapas, Gladys Gabriela Blas Santiago, dijo que siguiendo el ejemplo de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum y del gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez, se trabaja con empatía, sensibilidad y humanismo por un Tapachula más justo e incluyente.

Durante el evento desarrollado en el CEDECO Estación Ferroviaria, el edil Yamil Melgar entregó lentes para vista cansada, sillas de ruedas, bastones de cuatro puntos y andaderas, refrendando el compromiso de su administración de brindar apoyos que mejoren la calidad de vida de las personas en situación de vulnerabilidad.
Al hacer uso de la palabra, la presidenta honorífica del SDIF Tapachula, Beba Pedrero, resaltó que las ayudas técnicas y visuales son herramientas que contribuyen a mejorar la movilidad, la autonomía y la calidad de vida de quienes las reciben, como parte de las políticas públicas orientadas a favorecer el bienestar y la igualdad de oportunidades para todos.
Finalmente y en representación de los beneficiarios, el señor Juan Godínez Gómez expresó su agradecimiento y reconoció el corazón generoso, la voluntad firme y el trabajo coordinado del presidente municipal, Yamil Melgar y de la presidenta honorífica del SDIF Tapachula, Beba Pedrero, para hacer posible la entrega de ayudas técnicas y visuales que se convierten en esperanza, dignidad y una mejor calidad de vida para quienes más lo necesitan.
Al evento asistió la segunda regidora, Camila Morales Asencio; el director general del SDIF Tapachula, Carlos Omar Herrera Díaz de León; la sexta regidora, Adriana Blas Solís; integrantes del Consejo Municipal para la Atención e Inclusión de las Personas con Discapacidad, Voluntariado del Sistema DIF Tapachula, entre otros servidores públicos. Boletín Oficial

Ayuntamiento y DIF Tapachula Entregan Ayudas Técnicas y Visuales a Personas Vulnerables
Artículo anterior
Yamil Melgar Inaugura Rehabilitación de Calles en la Colonia Centro
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Gran Máster Class de Zumba

Al Instante staff - 0
En el Club Campestre de Tapachula, bajo la coordinación de Valeria I, reina del Club, realizará este viernes 5 de septiembre la Máster Class...
Leer más

Choferes de la ruta Palmeras en Tapachula denuncian desalojo injustificado.

Al Instante staff - 0
Nos mueven como si fuéramos estorbos denuncian choferes del transporte público. Tapachula, Chiapas 3 de septiembre de 2025.- Choferes de la ruta urbana Palmeras...
Leer más

Eduardo Ramírez supervisa afectaciones en San Cristóbal y garantiza protección civil

Al Instante staff - 0
· El gobernador afirmó que la ayuda llegará a todas las colonias y familias afectadas por...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV