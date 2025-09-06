Exigen Respeto a Espacios para Personas con Discapacidad en Tapachula

Rampas, Elevadores y Cajones de Estacionamiento son Usados por Personas sin Alguna Condición que lo Justifique

La Sociedad Debe Actuar con Empatía y Conciencia Hacia las Personas con Discapacidad

Tapachula Chiapas; 5 de Septiembre de 2025.- La Asociación Civil Caminando por una Esperanza de Vida (CAESVI), hizo un enérgico llamado a las autoridades y a la ciudadanía para respetar los espacios designados para personas con discapacidad, tras denunciar casos de uso indebido de estos recursos en la Ciudad.

Denis Olivera Aguirre, vicepresidente de la Asociación, señaló un incidente reciente protagonizado por el Delegado de Gobierno en Tapachula, César Ramírez, y un elemento de la policía, quienes utilizaron un elevador exclusivo para personas con discapacidad.



Olivera calificó el acto como un «abuso de jerarquía» y exigió una disculpa pública por parte de los involucrados.“No se vale que abusen del poder que tienen. Estos espacios están diseñados para quienes realmente los necesitan”, expresó.CAESVI ha insistido en diversas reuniones del Consejo Municipal sobre la urgente necesidad de hacer valer los derechos de las personas con discapacidad. Rampas, elevadores y cajones de estacionamiento en centros comerciales y edificios públicos son constantemente utilizados por personas que no presentan ninguna condición que lo justifique.Además, señalar las fallas en el cumplimiento de la normativa, y subrayó las capacidades de las personas con discapacidad, destacando la participación de niñas y niños en un reciente curso de computación, donde demostraron habilidades sobresalientes.“La discapacidad no es una limitación. Es momento de tratarlos con dignidad y respeto, y dejar de verlos como ciudadanos de segunda», puntualizó.Finalmente, reiteró su compromiso de seguir alzando la voz en defensa de los derechos de las personas con discapacidad, invitando a la sociedad a actuar con empatía y conciencia. EL ORBE/Nelson Bautista