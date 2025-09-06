Tapachula y Municipios de la Región, sin Protección Frente a Delitos Ecológicos

*Debido al Cierre de las Oficinas de SEMARNAT y Profepa

Tapachula, Chiapas; 5 de Septiembre de 2025.- El cierre de las oficinas de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) en esta Ciudad, ha generado alarma entre activistas, académicos y la población en general.

La medida, que deja a la región del Soconusco sin representación federal en materia de protección ambiental, ha sido calificada como un grave retroceso en la defensa de los recursos naturales.



Vicente Castro, investigador y profesor de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH), destacó que el medio ambiente es un derecho constitucional que el Estado debe garantizar, no un favor. Este abandono deja la región expuesta a la delincuencia ecológica. Las consecuencias ya son evidentes, señaló.El cierre de las oficinas locales va a permitir el incremento de actividades ilegales como la tala clandestina y la caza furtiva, que ahora se realizan sin mayor disimulo. Además, la falta de supervisión ha propiciado que se invadan y destruyan áreas protegidas, con el daño irreversible a ecosistemas vitales como los manglares y los palmares.A la ausencia de las dependencias federales se suma la dificultad para presentar denuncias, ya que los ciudadanos deben desplazarse hasta Tuxtla Gutiérrez, lo que representa una carga económica y un obstáculo para quienes desean reportar delitos ambientales. Las fiscalías locales no cuentan con presencia en la región, y en muchos casos, las autoridades municipales se niegan a recibir las quejas.El cierre de estas oficinas ha generado una creciente preocupación sobre el futuro del medio ambiente en la región. Organizaciones civiles y académicas han exigido una respuesta inmediata de las autoridades, así como la asignación de recursos suficientes a las dependencias ambientales.El llamado es claro, la lucha por la conservación no solo es en defensa de la naturaleza, sino también de la salud pública y el bienestar de las futuras generaciones.El abandono institucional deja una profunda huella en la región, cuyas comunidades dependen de los recursos naturales para su supervivencia. Sin una protección adecuada, la región del Soconusco podría enfrentar consecuencias irreversibles para su medio ambiente, y por ende, para sus habitantes. EL ORBE/Nelson Bautista