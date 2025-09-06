sábado, septiembre 6, 2025
spot_img
InicioSección PoliticaLocalÁrboles Secos y Lluvias Intensas Aumentan Riesgo de Accidentes en la...
Local

Árboles Secos y Lluvias Intensas Aumentan Riesgo de Accidentes en la Ruta del Café

0
3

*Colapso de Ramas ya han Cobrado Víctimas.

Tapachula, Chiapas; 5 de Septiembre de 2025.- La emblemática Ruta del Café, que conecta a diversos ejidos de la zona media y alta del municipio, enfrenta una creciente amenaza debido a la caída de árboles y ramas secas sobre la carretera Tapachula–Nueva Alemania. Esta situación pone en peligro a cientos de conductores que transitan diariamente por esta vía clave para la región.
Julio Castillo comentó que tras una prolongada sequía y con el inicio de la temporada de lluvias, la vegetación debilitada se ha convertido en un riesgo latente.

Las recientes precipitaciones han reblandecido el suelo y acelerado la descomposición de árboles secos, generando derrumbes que podrían dejar incomunicadas a varias comunidades rurales.
Transportistas del servicio público y privado corren peligro al mediodía y las 4 de la tarde, dijo, cuando coinciden las lluvias más intensas con el mayor flujo vehicular. En ese horario, numerosos trabajadores y estudiantes se trasladan a sus destinos o regresan a sus hogares, aumentando el riesgo de accidentes provocados por la caída de ramas o árboles sobre la vía.
Ante este panorama, habitantes y usuarios frecuentes de la carretera hacen un llamado urgente a la Dirección de Protección Civil del municipio para que realice un recorrido de inspección en la zona. La solicitud principal es la poda preventiva de árboles cuyas ramas representan una amenaza directa para los automovilistas.
Los pobladores subrayan que no se trata de talar árboles, sino de preservar la vida de quienes transitan por la ruta, eliminando únicamente el follaje en mal estado que podría caer en cualquier momento. Esta medida, aseguran, también contribuiría a conservar el entorno natural que distingue a la región cafetalera.
La petición ciudadana se suma a los esfuerzos en curso por mejorar la infraestructura vial, como los trabajos de mantenimiento que ya se realizan en el tramo hacia Nueva Alemania-Zaragoza.
No obstante, los pobladores insisten en que la atención a los árboles en riesgo debe ser inmediata, antes de que ocurra una tragedia. EL ORBE/Nelson Bautista

Árboles Secos y Lluvias Intensas Aumentan Riesgo de Accidentes en la Ruta del Café
Artículo anterior
Funcionarios del Registro Civil y RENAPO le Niegan a Niño su CURP
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Una Noche a Todo Color

Al Instante staff - 0
Con una propuesta fresca y diferente, Stephania De los Santos, brilló como anfitriona al presentar su primer evento: “Paint & Wine”, una experiencia que...
Leer más

Motociclista lesionado tras corte de circulación de un taxi en Tapachula

Al Instante staff - 0
Motociclista lesionado tras corte de circulación de un taxi en Tapachula Tapachula, Chiapas; 05 de septiembre de 2025. — Un accidente de tránsito ocurrido la...
Leer más

Inauguran el XXIX Congreso Regional de Medicina Interna 2025 en Tapachula

Al Instante staff - 0
Tapachula, Chiapas; 5 de septiembre de 2025. — Con motivo del 30º aniversario de la Filial Costa Chiapas del Colegio de Medicina Interna de...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV