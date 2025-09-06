Funcionarios del Registro Civil y RENAPO le Niegan a Niño su CURP

*Supuestamente Aparece Como Fallecido en el Sistema

Tapachula, Chiapas; 4 de Septiembre de 2025.- A pocos semanas de haber iniciado la prueba piloto para el trámite de la nueva Clave Única de Registro de Población (CURP) biométrica, el sistema del Registro Nacional de Población (RENAPO) ya presenta algunas deficiencias.

Sobre todo, porque recientemente se hizo público el caso de un niño, en Tapachula, de que cuando su madre quiso tramitar su CURP, se la negaron, porque el infante aparece como fallecido en el sistema.

Según la denuncia del abogado litigante, José Luis Pérez Jiménez, es aberrante cómo algunas dependencias del Gobierno se niegan a dar solución a las peticiones de los ciudadanos, a pesar de que el error es de ellos.

Este es el caso del menor Francisco Ramos Becerra, con CURP: RABF170512HCSMCRA1, quien su madre, Elia Becerra Pérez, al intentar tramitar dicho documento se llevó la gran sorpresa cuando le dieron la negativa de la Clave Única de Registro de Población, por contener una alerta de “Inactividad por defunción”, y que no tiene ninguna relación con el menor de edad.

Es decir, dicha dependencia tiene registrado como fallecido al menor, cuando es un estudiante activo, que hoy requiere de la CURP para realizar diversos trámites.

La respuesta de las autoridades tanto del Registro Civil como del RENAPO, es que la madre debe comprobar lo que hoy está reclamando, a pesar de que pone a disposición la documentación probatoria de que el niño está vivo, y es un estudiante al que se le están violentando sus derechos.

Los afectados con relación a este caso, desconocen por qué aplicó el sistema de Registro Nacional de Población la supuesta “defunción”.

Por lo pronto, Doña Elia Becerra Pérez, madre del menor, ya interpuso las denuncias correspondientes para que se le restituya el derecho a su hijo de obtener su CURP.

Hay que recordar que el Registro Nacional de Población (RENAPO) es una unidad administrativa del Gobierno Federal de México, encargada de registrar y acreditar a todos los ciudadanos que habitan en nuestro país, así como a los nacionales que viven en el extranjero. EL ORBE/ Ernesto L. Quinteros