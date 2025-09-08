lunes, septiembre 8, 2025
Incrementa un 200% la Necesidad de Trasplantes de Riñones y Corneas

* Reconocen Especialistas que Crece la Donación de Órganos Entre la Población.

Tapachula, Chiapas; 7 de Septiembre del 2025.- La necesidad de trasplantes de órganos se ha incrementado hasta un 200% entre la población de Chiapas. Afortunadamente también se ha incrementado la conciencia de donación de órganos entre la sociedad, informó en entrevista la Doctora, Krystell Dávalos Barrientos, Directora General del Centro Estatal de Trasplantes del Estado.
Comentó que actualmente llevan cifras históricas y consideró que esto es resultado del trabajo y de todo el esfuerzo que realizan, tanto hospitales como todo el personal del Centro Estatal de Trasplantes.
“A la fecha llevamos del inicio de nuestra administración al mes de agosto 12 donaciones cadavéricas y 20 trasplantes. De ellos son trasplantes renales y trasplantes de córnea. Cabe aclarar que aquí en nuestro Estado nosotros realizamos solamente trasplante de riñón y de córnea”, expuso.
El incremento es del 200% en materia de donación y de trasplantes, lo cual calificó como extraordinario, porque se ve el reflejo en todos los pacientes que son beneficiados. Incluso pacientes que llevan años esperando un injerto, y que han sido trasplantados gracias a la voluntad de las familias que decidieron donar.
La especialista de la salud recordó que anteriormente por años se realizaban uno o dos trasplantes renales, se realizaban cinco trasplantes de córnea. “En cuanto a donaciones cadavéricas, a veces tenían dos donaciones, cuatro donaciones a lo mucho en nuestro Estado, pero en la actualidad se ha incrementado muchísimo el índice. Lo cual quiere decir que tanto los hospitales como la población se están sumando al programa que existe de donación, y el beneficio que esto conlleva”, sostuvo.
Actualmente en la entidad tienen al menos 40 pacientes en lista de espera para trasplante de riñón, así como otros 40 para el trasplante de corneas. Haciendo énfasis en que cada hospital que tiene licencia para trasplante, también tiene su propia lista de espera, porque de ahí van a salir los pacientes protocolizados para poderse operar. EL ORBE/ JC

