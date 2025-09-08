lunes, septiembre 8, 2025
Nuevo Poder Judicial Genera Muchas Dudas Sobre su Funcionamiento

* Abogados Presumen que Podrían Afectar los Intereses Políticos.

Tapachula, Chiapas; 7 de Septiembre del 2025.- Con la entrada en funcionamiento de los nuevos funcionarios del Poder Judicial, hay más dudas que respuestas en torno a su funcionamiento. Ya que también existe la incertidumbre y la presunción que se perseguirá a Jueces que no se sujeten a las disposiciones de quienes ostentan el poder político en el país, manifestó en entrevista el Doctor en Ciencias Jurídicas, Manuel de Jesús Márquez González.
Sobre todo -dijo- cuando se den casos difíciles y de interés colectivo, y se tendrán que resolver en el Poder Judicial.
El también abogado litigante reconoció que hubo muchas modificaciones en el Poder Judicial. Por eso para el mundo jurídico y la misma sociedad, si le preguntan al ciudadano común: ¿Entiende la reforma judicial?, y no saben contestar. Porque no es un asunto del pueblo. El poder judicial era un poder especial que la Constitución mandataba que iba a ser elegida a través de una propuesta que hiciera el Ejecutivo Federal de una terna para sustituir a uno, y el Senado de la República.
En cuanto a la disminución de Ministros de 11 a 9, Márquez González reconoció existe mucha acumulación de trabajo. Incluso se habla de mil 300 expedientes pendientes de urgente resolución.
Consideró que será difícil que se pongan de acuerdo “9 integrantes de la corte”, en la que cada quien piensa como deben de pensar, en donde no tienen esa escuela judicial o formación de autoridad judicial que traía y formaba precisamente la escuela judicial del Poder Judicial de la Federación.
La observancia de las tesis, los criterios, los precedentes, la jurisprudencia o aquellos que mandaban de los circuitos colegiados que existen en el país como está distribuido el poder judicial, es difícil decir que el presidente de la corte Hugo Aguilar Ortiz tiene experiencia, porque nunca ha sido Juez, sostuvo.
“A lo mejor es muy competente, lo tiene que probar y demostrar, pero no tiene la experiencia que nos hace. Para que yo pueda desempeñar el papel de juez, de juzgador, de aplicador de la justicia, requiero experiencia, preparación, capacitación, actualización y sobre todo profesionalización”, concluyó. EL ORBE/ JC

