Zona Centro de Tapachula Carece de Espacios de Estacionamiento

* Comerciantes son los más Afectados.

Tapachula, Chiapas; 7 de Septiembre del 2025.- La falta de espacios de estacionamiento en el centro de la Ciudad es una situación que está afectando a los comerciantes en general, no solo del mercado “Sebastián Escobar”, sino a todos, por lo que ya es necesario realizar un proyecto que le dé una mayor fluidez a este sector de la geografía local.

Y es que en horarios pico, ni los estacionamientos particulares se dan abasto para atender la demanda de estacionamiento que requieren los automovilistas y clientes del comercio establecido.

Al respecto, Fidel Aguilar López, comerciante de Mercado “Sebastián Escobar” y miembro de Unidad Ciudadana, consideró que para atender esta problemática, con anterioridad sugirieron a las autoridades locales que implementaran el cambio de sentido de algunas vialidades para darle una mayor movilidad a la zona.

Es el caso de la Primera Calle Poniente, que en lugar de Oriente a Poniente, que sea de Poniente a Oriente entrando por la 14 Sur.

La otra propuesta que hicieron, y que hoy en día se utiliza en varias ciudades, incluyendo a Tuxtla Gutiérrez, y en ciudades modelo como Querétaro, Suiza, Barcelona, España, es lo que es el “semáforo inteligente”, que cuando hay una tremenda circulación de un carril, para eso es dicho semáforo, para liberar la movilidad vehicular.

Otra propuesta -dijo- el también locatario, es la instalación de parquímetros, que se puede bajar mediante una aplicación en el teléfono celular, y se evita estar yendo a depositar monedas a los grandes parquímetros que se tenían antes.

“Y es que lamentablemente, seguimos sin acostumbrarnos al programa de circulación vial uno por uno, en donde no todos lo respetan”, dijo.

Aguilar López manifestó que todas esas sugerencias o propuestas se hicieron por parte de la organización Unidad Ciudadana con el empresario Miguel Reyes del Pino, y se entregaron al Director de Vialidad Municipal, quien se mostró muy entusiasmado para ir aplicando las medidas.

“Esperemos que se realice todo esto, no de la noche a la mañana, pero poco a poco. Si llegas frente al mercado no tenemos estacionamiento. Tenemos a los franeleros y si no le das, te ponchan la llanta, te rayan el carro, no te dan dónde estacionarte, entonces, ya son los dueños”, señaló.

De igual forma denunció que hay líderes del comercio informal que definitivamente deberían ser investigados por la FGR y por la Fiscalía Estatal, además por Hacienda Federal y el SAT. Y es que dichos líderes estacionan sus vehículos desde muy temprano en la zona centro de la Ciudad, y dejan el espacio hasta la noche.

“Cuando hay amas de casa que no tienen espacio donde estacionar sus vehículos para ir a hacer sus compras. Y es el caso de la 6ª, 8ª, 10ª, 12ª y 14ª Avenida Norte”, señaló.

Los alrededores del “Sebastián Escobar” desde la mañana hasta la noche, no hay espacios de estacionamiento, la zona está saturada. Y es una situación que golpea fuertemente la economía del comercio establecido en el Centro de la Ciudad de Tapachula, que en la actualidad está operando en números rojos. EL ORBE/ Mesa de Redacción