Realizan Monitoreo de Productos Transgénicos en la Entidad

* Analizarán Semillas de Maíz y Soya Genéticamente Modificadas.

Tapachula, Chiapas; 7 de Septiembre del 2025.- Con el objetivo de detectar productos transgénicos en los campos de cultivo de la región del Soconusco y la entidad, la Universidad Autónoma de Chiapas realiza un trabajo de monitoreo, ya que la seguridad alimentaria ha sido parte esencial del trabajo de las autoridades.

Lo anterior fue dado a conocer por Luis Miguel Canseco Ávila, jefe del Laboratorio de Diagnóstico y Biomedicina Molecular de la Facultad de Ciencias Químicas Campus IV, quien explicó que los principales productos que están monitoreando por el momento es el maíz y la soya. Incluso en harina y mazorca, y se hace un estudio en el laboratorio.

“Estamos monitoreando todo el Estado de Chiapas, estamos trabajando desde la zona Maya hasta Ciudad de Hidalgo, toda nuestra región. Ahorita empezamos por Palenque, ya empezamos con Tapachula, tenemos estudiantes que están a punto de empezar a hacer lo que es el trabajo de monitoreo, y hemos tenido de maíces que nos han obsequiado algunos ejidatarios o algunos compañeros, pero no hemos encontrado transgénicos como tal, pero sí en algunas harinas, nada más que no son etiquetadas, no sabemos de dónde provienen esas harinas”, expuso.

El también investigador manifestó que en este trabajo apenas están iniciando la búsqueda, sobre todo en productos como la harina, que viene procedente de otros países.

En el caso del maíz transgénico, le ingresan un gen que va a dar una ventaja al maíz, dijo. Por ejemplo, que dé más mazorcas, que sea resistente a alguna plaga, que pueda ser cultivable en regiones donde son más áridas que aquí. Por eso muchos productores prefieren tener ese tipo de maíz, que el maíz criollo o natural, por llamarlo de alguna manera”, manifestó.

Cuestionado sobre las posibles afectaciones a la salud, expuso que existe mucho debate en torno al tema, pero hasta el momento no se ha comprobado que sea dañino para la salud de la población.

“Y es que la semilla se prueba en laboratorio, in vitro, pero no se prueba al estar en contacto con la naturaleza o a tantos años, no se sabe qué va a salir.

“Algo similar sucedió con los plaguicidas, decían que no eran dañinos para la salud, y hoy en día estamos viviendo las consecuencias”, aseveró.

Las leyes nos indican que no puede haber maíz transgénico, afirmó, entonces eso es un delito el que estén sembrando o se comercialicen, y eso ya lo tendrían que ver las autoridades.

Agregó que como investigadores están concentrados en el estudio, para saber qué tanta presencia tiene el maíz y la soya transgénica. En donde los productores también están preocupados por contribuir para mantener el maíz criollo. EL ORBE/ JC