Eduardo Ramírez Fortalece a Chenalhó con Infraestructura, Educación, Salud y Apoyos Productivos

* Reafirman Compromiso del Gobierno de la Nueva ERA Para Trabajar en Unidad, con Respeto y Cercanía a los Pueblos Originarios

* El Gobernador Chiapaneco y Olivia Salomón Presentan el Gran Sorteo Especial “México con M de Migrante”

En un ambiente de alegría y rodeado de muestras de cariño de niñas, niños, jóvenes, mujeres, hombres y personas adultas mayores, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar visitó el municipio de Chenalhó, donde reafirmó el compromiso del gobierno de la Nueva ERA de trabajar en unidad, con respeto y cercanía a los pueblos originarios, con el propósito de escuchar y atender sus necesidades.



1 de 2

“Tengo un respeto profundo por el pueblo de Chenalhó y por los pueblos originarios de Chiapas. Nuestro mayor deseo es construir la paz y la unidad entre todas y todos nosotros. No somos distintos, somos los mismos. Tienen en mi gobierno a un amigo y un hermano. Voy a regresar y acudiré a las comunidades de Chenalhó porque nosotros vamos a donde están los problemas para resolverlos junto a la gente”, expresó.Ataviado con la vestimenta típica y sosteniendo el bastón de mando otorgado por las autoridades tradicionales, el mandatario convocó a la solidaridad y fraternidad, al asegurar que son el mejor camino para alcanzar la prosperidad compartida. Asimismo, llamó a los hombres a respetar a las mujeres para erradicar la violencia de género.Durante su visita, el Gobernador dio inicio a obras en el Jardín de Niñas y Niños Miguel Hidalgo y Costilla, en la Secundaria Técnica 141 y en las Primarias Ignacio José de Allende y Gustavo Díaz Ordaz. También puso en marcha la construcción del camino ejido Belisario Domínguez–San Antonio Caridad–Crucero Santa Martha y anunció que en 2026 iniciará el proyecto del nuevo Centro de Salud.De igual forma, entregó apoyos del programa Conecta Chiapas a jóvenes, becas Rosario Castellanos e insumos agrícolas a los sectores productivos; presenció actividades de la Jornada del Deporte y recorrió las Unidades Médicas Móviles de Atención Comunitaria, exhortando a las familias a aprovechar la atención gratuita que se brinda en los distintos módulos.La secretaria para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas, Leticia Méndez Intzín, subrayó que, como parte del compromiso de la Nueva ERA, en Chiapas se trabaja en unidad y paz con los pueblos originarios, plasmando en hechos la atención a las principales necesidades de la niñez, la juventud y los productores de este pueblo tsotsil.El secretario de Educación, Roger Mandujano Ayala, explicó que 44 personas reciben beca completa y 55 más su primer apoyo, sumando poco más de mil participantes en el programa de alfabetización en este municipio. Convocó a la población a sumarse para que todos tengan la oportunidad de aprender a leer y escribir.El secretario de Salud, Omar Gómez Cruz, informó que se despliega un equipo completo para brindar atención médica, vacunación, medicamentos y detección temprana de cáncer de mama en mujeres de 40 años en adelante. Anunció la construcción de un nuevo Centro de Salud con una inversión superior a 80 millones de Pesos, que contará con 10 camas, rayos X, ultrasonido, atención a embarazadas, medicina tradicional y otros servicios.Presentan el Gran Sorteo Especial “México con M de migrante”El gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar y la directora general de la Lotería Nacional, Olivia Salomón Vibaldo, presentaron el Gran Sorteo Especial “México con M de migrante”, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en honor a las y los migrantes mexicanos. Todas las utilidades del sorteo, que se llevará a cabo el 15 de septiembre, en el marco del 255 aniversario de la Lotería Nacional, se destinarán a apoyarlos.El Premio Mayor será de 255 millones de Pesos, repartidos en 10 premios de 25.5 millones cada uno. También se entregarán 128 premios directos y un total de 48 mil premios, incluyendo reintegros y aproximaciones, además de cinco premios adicionales superiores a 10 millones de Pesos.Los billetes tienen un costo de 200 Pesos y pueden adquirirse con vendedoras y vendedores de cachitos en locales autorizados de Lotería Nacional, Melate y Pronósticos Deportivos, o a través de la página web www.miloteria.mx. Boletín Oficial