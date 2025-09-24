Transferencias Electrónicas Tendrán un Límite Máximo a Partir del 1 de Octubre

El SAT Establecerá el MTU Para que sea Definido por los Usuarios de Aplicaciones Bancarias

Quien no Realice el Ajuste, el Banco Determinará el Monto de 12 mil 500 pesos por Operación

Tapachula, Chiapas 23 de Septiembre del 2025.- A partir del 1º de Octubre del presente año, las transferencias electrónicas en México, estarán sujetas a un nuevo límite máximo establecido por “el Monto Transaccional del Usuario (MTU), dio a conocer el Contador Público Certificado en Fiscal, Fidel Moreno de los Santos.

Explicó que este límite permitirá a cada usuario definir un monto máximo autorizado por transferencia electrónica, lo cual busca reforzar la seguridad en las operaciones digitales y prevenir fraudes.



El también Director de AFJ Consultores, aclaro que no hay nada de que espantarse en torno a esta nueva disposición, ya que si no se configura el MTU antes del 30 de Septiembre del presente año, el banco asignará un límite predeterminado de 12 mil 500 pesos por operación a partir del 1 de enero del 2026.“Acá no es exclusivamente de una empresa, acá es del usuario bancario, todo aquel que tiene un dinero en el banco y maneja una transferencia, es el que está obligado. Pero sí, los montos los podemos variar. Podemos entrar a la aplicación y variar el monto que podemos recibir, ya sea menor o mayor a los 12 mil 800 pesos”, expuso.El especialista en finanzas reitero que la decisión siempre será del usuario de la aplicación, de la cuenta bancaria, él puede poner el límite que desee, digamos 100 mil, 200 mil pesos para transferencia o también puede poner los límites de mil pesos, 500 pesos de transferencia, o sea, es uno libre de hacerlo. Pero también eso se puede ir modificando constantemente, dependiendo de las necesidades que tenga cada usuario.Agregó que las operaciones sujetas a esta regulación incluyen transferencias a otras cuentas mediante el sistema de pagos electrónicos interbancarios (SPEI), pagos de tarjetas de crédito a terceros y el pago de servicios e impuestos. EL ORBE/ JC.