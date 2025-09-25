Tapachula Celebra la Diversidad con el Festival Mix de Cine

Tapachula Chiapas 24 de septiembre 2025.- Con una firme apuesta por la inclusión y la conciencia social, Tapachula se convierte este fin de semana en sede del Festival Mix de Cine y Diversidad Sexual, un evento que busca transformar conciencias mediante el cine y la cultura.

El festival, impulsado por colectivas locales como Red Vida Libre, Gay Latino Colectiva, Ruta Positiva y Colectivo Casa 21, entre otras, tiene como objetivo principal visibilizar la diversidad sexual y fomentar la educación en salud sexual y reproductiva, con énfasis en la prevención del VIH.

La programación inició el viernes 26 de septiembre en la Universidad Soto Nezco, donde se proyectó un documental centrado en temas de diversidad y VIH, dirigido a estudiantes de salud, derecho y trabajo social.

Esta actividad inaugural subraya la intención del festival de formar profesionales con una visión más empática e informada.

Uno de los momentos más esperados de esta edición es la participación del actor Jorge Luis Moreno, invitado especial del festival, quien ha destacado tanto por su talento artístico como por su compromiso con causas sociales.

Su presencia aporta cercanía, visibilidad y un respaldo significativo a la causa que promueve el evento.

Las actividades continúan este sábado 27 de septiembre con una agenda abierta a todo el público? firma de autógrafos con Jorge Luis Moreno

De 10:00 a 12:00 horas en Plaza Galerías Tapachula, el público podrá convivir con el actor en un espacio de encuentro y diálogo.

Meet & Greet con causa apoyo a pobladores de Mapastepec, a realizarse en el Hotel San Francisco, esta actividad tiene como propósito recaudar fondos para las personas afectadas en Mapastepec.

La iniciativa es organizada junto a la colectiva Mapachitas Free Diversidad, demostrando que el arte también puede ser un puente hacia la solidaridad.

El festival culmina a las 17:00 horas en el CEDECO Centro Cultural, con la exhibición gratuita de la película Ad Absurdum, una producción que invita a la reflexión sobre la realidad de las personas LGBTIQ+.

Esta función no solo cierra la edición local, sino también marca el final del recorrido nacional del festival. EL ORBE/Nelson Bautista