domingo, septiembre 28, 2025
Carretera a Puerto Madero Necesita Mantenimiento: Universitarios

*Representa un Peligro Para el Tránsito de Automovilistas.

Tapachula, Chiapas; 27 de Septiembre del 2026.- La carretera de Tapachula a Puerto Madero requiere de trabajos de mantenimiento, ya que presenta hundimientos y baches en diferentes tramos, lo cual representa un peligro para el tránsito de automovilistas particulares y del transporte público.
Se trata de la principal vialidad que comunica a diferentes colonias y comunidades, que debido al crecimiento poblacional y expansión de la urbanización de esta localidad, en la actualidad en las laterales de dicho tramo carretero existen instalaciones de empresas, bodegas, escuelas y hospitales.
El tránsito de vehículos particulares, del transporte público y de carga es constante y fluido, por lo que es necesario realizar la rehabilitación.
En entrevista, estudiantes de la Facultad de Medicina, que también se encuentra en la parte sur de la Ciudad de Tapachula, están obligados a transitar dicha vía de comunicación, aseguraron que, por tratarse de una carretera muchos automovilistas no respetan los límites de velocidad, y al intentar esquivar los baches, pueden provocar un accidente.
Margarita “N”, estudiante universitaria, aseguró que esta situación se suscita también porque los señalamientos viales son muy precarios, por lo que urge que tanto la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, así como la Guardia Nacional División Caminos brinden una mayor atención.
“En este tramo hay varias universidades, así como también están los principales hospitales de la región, por lo que es importante una mejor atención a esta vialidad”, comentó.
Alta Incidencia de Accidentes.
Según información proporcionada por cuerpos de emergencia en Tapachula, el tramo carretero Tapachula-Puerto Madero, lamentablemente es una de las vialidades con mayor incidencia de accidentes.
Choque entre vehículos y atropellados, es de los principales llamados de auxilio que atienden constantemente.
Así como en esta misma vialidad, al año, han perdido la vida por este tipo de accidentes varias personas.
Sin que se dé una estadística precisa, paramédicos de diferentes grupos de emergencia, aseguran que podrían calificar a este tramo vial, como uno de los más peligrosos de la región Soconusco.
Ya que hay otras carreteras donde los llamados de auxilio son constantes como Tapachula-Jaritas y Tapachula-Talismán, solo por mencionar algunos. EL ORBE/ Ernesto L. Quinteros

