domingo, septiembre 28, 2025
spot_img
InicioSección PoliticaLocalProductores del Soconusco Denuncian Exclusión del Consejo Regulador del Café en...
Local

Productores del Soconusco Denuncian Exclusión del Consejo Regulador del Café en Chiapas

0
15

* En Esta Zona hay 24 mil Hectáreas Cultivadas.

Tapachula, Chiapas; 27 de Septiembre de 2025.- Productores de café del Soconusco manifestaron su inconformidad tras haber sido excluidos de la reciente conformación del Consejo Regulador del Café en Chiapas.
Señalan directamente a Jorge Utrilla N., director del Instituto del Café de Chiapas (INCAFECH), de actuar con criterios políticos y sin considerar la relevancia de la región en la producción estatal.
La denuncia fue encabezada por Indalecio Flores Bámaca, coordinador regional de la CNC y delegado de la Unión Nacional de Productores de Café, quien afirmó que la reunión se realizó en Tuxtla Gutiérrez sin convocar a organizaciones ni representantes del Soconusco.

El Soconusco es la zona cafetalera más importante del Estado al concentrar cerca de 24 mil hectáreas cultivadas y representar entre 15 mil y 25 mil productores. Esta exclusión, señaló, debilita la unidad del sector y responde a intereses ajenos al desarrollo agrícola.
“No fuimos invitados ni tomados en cuenta, a pesar de que esta región representa la mayor superficie cafetalera de Chiapas», declaró.
Los productores hicieron un llamado directo a Jorge Utrilla Robles para que reconsidere su postura y escuche las demandas de quienes realmente sostienen la producción cafetalera en la entidad.
Flores Bámaca pidió que el titular del INCAFECH se traslade a Tapachula y convoque a una reunión con los auténticos representantes del sector. Además, insistió, las decisiones sobre el café deben construirse con inclusión y respeto, y no desde escritorios alejados de las realidades del campo.
“Las formas importan, exigimos respeto, diálogo y participación real. Este tipo de decisiones deben nacer desde las bases, no desde arriba”, concluyó. EL ORBE/Nelson Bautista

Productores del Soconusco Denuncian Exclusión del Consejo Regulador del Café en Chiapas
Artículo anterior
Carretera a Puerto Madero Necesita Mantenimiento: Universitarios
Artículo siguiente
Urge una Mayor Verificación y Regulación en el Transporte Público: Usuarios
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Escasez de Mano de Obra en Cultivos de la Región, Cambio de Moneda ya no les Favorece a Jornaleros de Guatemala

Al Instante staff - 0
* En Algunas Cosechas Productores de la Región Sólo Recuperan lo Invertido * Programas Sociales han Provocado que Trabajadores del Sector Agrícola Abandonen...
Leer más

Se Sumaron a la Primera Carrera de Donación de Órganos del IMSS

Al Instante staff - 0
Se Sumaron a la Primera Carrera de Donación de Órganos del IMSS
Leer más

TAPACHULA FIRMA UNA NOCHE MÁGICA Y GOLEA 4-1 A CELAYA EN EL OLÍMPICO

Al Instante staff - 0
Tapachula, Chiapas, 27 de septiembre de 2025.– En una noche que comenzó con lluvia y terminó con fiesta en el Estadio Olímpico, Tapachula FC...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV