Productores del Soconusco Denuncian Exclusión del Consejo Regulador del Café en Chiapas

* En Esta Zona hay 24 mil Hectáreas Cultivadas.

Tapachula, Chiapas; 27 de Septiembre de 2025.- Productores de café del Soconusco manifestaron su inconformidad tras haber sido excluidos de la reciente conformación del Consejo Regulador del Café en Chiapas.

Señalan directamente a Jorge Utrilla N., director del Instituto del Café de Chiapas (INCAFECH), de actuar con criterios políticos y sin considerar la relevancia de la región en la producción estatal.

La denuncia fue encabezada por Indalecio Flores Bámaca, coordinador regional de la CNC y delegado de la Unión Nacional de Productores de Café, quien afirmó que la reunión se realizó en Tuxtla Gutiérrez sin convocar a organizaciones ni representantes del Soconusco.



1 de 2

El Soconusco es la zona cafetalera más importante del Estado al concentrar cerca de 24 mil hectáreas cultivadas y representar entre 15 mil y 25 mil productores. Esta exclusión, señaló, debilita la unidad del sector y responde a intereses ajenos al desarrollo agrícola.“No fuimos invitados ni tomados en cuenta, a pesar de que esta región representa la mayor superficie cafetalera de Chiapas», declaró.Los productores hicieron un llamado directo a Jorge Utrilla Robles para que reconsidere su postura y escuche las demandas de quienes realmente sostienen la producción cafetalera en la entidad.Flores Bámaca pidió que el titular del INCAFECH se traslade a Tapachula y convoque a una reunión con los auténticos representantes del sector. Además, insistió, las decisiones sobre el café deben construirse con inclusión y respeto, y no desde escritorios alejados de las realidades del campo.“Las formas importan, exigimos respeto, diálogo y participación real. Este tipo de decisiones deben nacer desde las bases, no desde arriba”, concluyó. EL ORBE/Nelson Bautista