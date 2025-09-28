Urge una Mayor Verificación y Regulación en el Transporte Público: Usuarios

*El Actual Modelo de Movilidad no Cumple con la Garantía y Seguridad de los Pasajeros

* Autoridades Actúan con Negligencia Ante las Quejas y Denuncias de Usuarios del Transporte.

Tapachula, Chiapas; 27 de Septiembre del 2025.- Luego del accidente vial ocurrido la mañana del pasado viernes de una unidad colectiva de la ruta «Emiliano Zapata», la cual ocasionara la muerte de un infante y resultaran heridos otros pasajeros que permanecen en el Hospital General de Tapachula con pronósticos reservados; se han desatado las críticas sobre las condiciones precarias del servicio de transporte urbano en esta ciudad.



En entrevista, Marcela Rubio Pereyra, representante de colonias en la zona poniente de la ciudad, manifestó que los lamentables hechos antes mencionados, se derivan de un modelo de movilidad con defectos y que opera sin garantías para el usuario, que a diario arriesga la vida al utilizar el transporte en esta localidad fronteriza.Sin temor a equivocarse, dijo que el servicio colectivo presenta una serie de deficiencias, principalmente en sus unidades de modelos atrasadas y que continúan dando el servicio, con asientos, llantas “melón” y con conductores de origen extranjero, cubanos y venezolanos.Señaló que la mayoría de los conductores, ya sean nacionales o extranjeros, carecen de capacitación, además de que siempre andan a las carreras para intentar sacar la cuota de los dueños de concesiones y unidades.Y lo más grave, apuntó, es que no hay voluntad institucional para corregir las deficiencias en este sector.Las Delegaciones de la Secretaria de Movilidad y Transporte y de la Secretaría de Comunicación y Transporte, en Tapachula, actúan con negligencia ante las quejas y denuncias de los usuarios de los excesos de velocidad, la distracción de los choferes con el teléfono, la pelea por el pasaje en horas pico, etcétera. EL ORBE/ Mesa de Redacción