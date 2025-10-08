miércoles, octubre 8, 2025
Choferes de Colectivos no Respetan Descuentos a Personas de la Tercera Edad

*A Quienes Presentan Tarjeta del INAPAN.

Tapachula, Chiapas; 7 de Octubre del 2025.- Los conductores de colectivos, en particular del transporte urbano en su modalidad de combis, no respetan el descuento del 50% del pasaje al presentar la tarjeta del Instituto Nacional de las Personal Adultas Mayores (INAPAN).
Lo anterior se desprende de la entrevista con el Dirigente Social y Activista, Profesor Octavio López Méndez, quien explicó que ven con tristeza cómo las autoridades han olvidado su función de verificar que se respete a los usuarios del transporte.

En reuniones de trabajo con personas de la tercera edad, la queja es que los conductores de los colectivos en muchos casos no levantan o no brindan el servicio a las personas adultas mayores, con la finalidad de no hacerles el descuento en el pasaje, señaló.
Recordó que la tarjeta del INAPAN es un documento oficial que se debe de respetar por parte de los choferes de colectivos.
Ante ese escenario, comentó, presentarán un documento a las autoridades estatales solicitando “respeto” a las personas adultas mayores, que son usuarias del transporte colectivo.
Por otra parte, dio a conocer que apenas en octubre del año pasado, las autoridades estatales les autorizaron a los transportistas y concesionarios, un incremento de 8 a 10 Pesos en el pasaje en las rutas urbanas. Es decir, se dio un incremento del 20% en el transporte público.
El argumento fue que los concesionarios con ese incremento modernizarían, o en su defecto, repararían el parque vehicular del transporte público, dijo,cosa que nunca ocurrió, ya que circulan en la Ciudad de Tapachula, verdaderas chatarras andantes.
El activista agregó que las autoridades deben poner un alto a los dueños del transporte público o concesionarios, para que respeten las normas y reglamentos existentes. Y sobre todo que se mejore el servicio para las personas adultas mayores. EL ORBE/ Ernesto L. Quinteros

