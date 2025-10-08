Se Mantiene Alerta Amarilla por Lluvias en el Soconusco

*PC Estatal Llama a Extremar Precauciones.

Tapachula, Chiapas; 07 de Octubre de 2025.- Autoridades de Protección Civil Estatal están exhortando a la población de los municipios de la región del Soconusco a extremar precauciones debido a las lluvias que se han registrado en la temporada. Sobre todo, porque ya hay saturación de humedad en algunas zonas.

Lo importante es estar prevenidos y atentos a los avisos del Sistema Estatal de Protección Civil en la entidad.

En particular, las familias que viven en zonas consideradas de riesgo en esta región del Soconusco.

Joaquín Ernesto Montes Molina, Delegado de la Zona Soconusco Alto, de Protección Civil del Estado de Chiapas, comentó que el Sistema de Alerta temprana marca que estamos en color amarillo, eso significa que son lluvias intensas, que son de 75 a 50 mm.



1 de 1

“Tenemos una zona de baja presión en la península de Yucatán, y tenemos una zona de baja presión en el sureste de Chiapas, que eso es lo que nos está generando mucha nubosidad y por ende nos está dejando mucha lluvia, nos va a dejar mucha lluvia”, dijo.El detalle -dijo- es la zona saturada de agua, ya hay mucha agua que cayó. Entonces, es por eso que se le recomienda a la población que extreme sus precauciones, sobre todo para quienes viven en zonas vulnerables, zonas bajas, o consideradas de riesgo.El funcionario manifestó es importante identificar en dónde están los refugios temporales. Y en caso de ser necesario que no duden salir de sus viviendas, porque en algunos casos hay familias que no salen por temor a que les vayan a robar, pero por eso en determinado momento se activan los protocolos de emergencia, en donde en caso de ser necesario entran en apoyo elementos de la Marina y SEDENA, para brindar seguridad.Por el momento no se han dado afectaciones mayores, solo se han reportado encharcamientos en algunas zonas, subrayó. EL ORBE/ JC.