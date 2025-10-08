miércoles, octubre 8, 2025
spot_img
InicioSección PoliticaLocalYamil Melgar Atestigua Informe de Actividades de la Presidenta del DIF Tapachula
Local

Yamil Melgar Atestigua Informe de Actividades de la Presidenta del DIF Tapachula

0
19

El Alcalde Destacó que en Tapachula se Trabaja con Voluntad Para Servir
——
Se Prioriza la Atención a Grupos Vulnerables y Familias en Contexto de Movilidad

Luego de atestiguar el Primer Informe de Actividades correspondiente al periodo octubre de 2024 a septiembre de 2025, presentado por la presidenta honorífica del Sistema DIF Tapachula, Beba Pedrero, el alcalde Yamil Melgar, resaltó que se trabaja con voluntad para servir a Tapachula.
Durante el acto protocolario, reconoció el trabajo comprometido, sensible y con voluntad de servir del equipo del Sistema DIF Tapachula, destacando su actitud humanista y la entrega permanente en favor de las familias que más lo necesitan.

Cabe mencionar que en el informe realizado en las instalaciones del Teatro de la Ciudad “Amparo Montes”, se resaltaron los avances en los cinco ejes estratégicos: salud y bienestar integral; protección a grupos vulnerables; seguridad alimentaria y autosuficiencia; protección de derechos y procuraduría; y atención a personas en contexto de movilidad.
Yamil Melgar destacó que en la Nueva ERA, se trabaja con humanismo y justicia social, en sintonía con las políticas públicas del gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez y de la presidenta del DIF Estatal, Sofía Espinoza.
“Con estos resultados, el DIF Tapachula nos demuestra su humanismo y compromiso con la inclusión, la equidad y la mejora continua de la calidad de vida de la población, priorizando la atención a los grupos vulnerables y el trabajo conjunto con organismos internacionales para atender a las familias en contexto de movilidad”, concluyó el Edil.
Al acto protocolario asistieron los regidores Bertha Moreno Espinosa, Adriana Blas Solís, Edi Alberto García Juárez, Rosa Cortés Rueda, Janeth Leticia Luengo Sánchez, servidores públicos municipales, el equipo de trabajo del SDIF Tapachula, la madre del alcalde, Marilú Bravo, sus hijas María Paula, María Emilia y Luciana María, entre otros invitados. Boletín Oficial

Yamil Melgar Atestigua Informe de Actividades de la Presidenta del DIF Tapachulal
Artículo anterior
Se Mantiene Alerta Amarilla por Lluvias en el Soconusco
Artículo siguiente
Sheinbaum no Descarta Llamada con Trump por Tema de Aranceles
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Programa de infraestructura Carretera Registra Avance Global de 60%

Al Instante staff - 0
Comunicado 441/2025 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA REGISTRA AVANCE GLOBAL DE 60% * Representa una inversión de 17 mil millones de pesos y se tienen 70 frentes...
Leer más

COAPATAP mejora red sanitaria en la 11ª avenida Sur de Tapachula

Al Instante staff - 0
En seguimiento a las indicaciones del alcalde Yamil Melgar Bravo, de fortalecer y mejorar los servicios públicos que se brindan a la población, el...
Leer más

Eduardo Ramírez encabeza coordinación de medidas de prevención y atención por lluvias intensas en Chiapas

Al Instante staff - 0
- Se realizó la quinta sesión del Comité Estatal de Emergencias del Sistema Estatal de Protección Civil - 20 municipios presentan afectaciones y más de...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV