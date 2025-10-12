Aumentan en la Región Casos de Gusano Barrenador en Animales

* Afirman que Cualquier Herida Debe ser Curada.

Tapachula, Chiapas; 11 de Octubre del 2025.- “Los casos de gusano barrenador en la región del Soconusco se han incrementado de manera importante, sobre todo en mascotas, por lo que los dueños de los animales deben estar conscientes de que una simple herida, por muy pequeña que sea, corre el riesgo de que la mosca llegue a ovipositar los huevecillos, generando la infección”, comentó en entrevista el Médico Veterinario, Roberto Alejandro García Zenteno.

Destacó que tenemos que tener la mente abierta, y cuidar cualquier herida por muy pequeña que sea, debe de ser curada, desinfectada y poniéndole un repelente de mosca, porque si no, puede terminar con el problema del gusano.

Por ejemplo, el ganado al parir, el becerro nace en el campo, ahí se paran solitos y se pone a mamar. Ahora estamos pidiendo que bañen al becerro, que lo bañen para quitarle el olor de la placenta, para así evitar que llegue la mosca. Tenemos que buscar todas las formas de evitar que tengamos mosca.

“Todo el excremento, orina que se va y se rezaga en algún lugar, esos lugares hay que ponerles cal. Si es posible los corrales hay que tirar cal. Tenemos que buscar todas las maneras de evitar que la mosca llegue”, explicó.

A su criterio, el aumento no es de una manera alarmante, pero para Estados Unidos un incremento del 5 o 10% de casos ya es alarmante.

En su experiencia con relación a esta plaga, dijo que han visto becerros que nacen con gusano, le llevan las fotos con gusano en el ombligo, “en algunos animales gusanos en la oreja, cuando se ponen los aretes, si no limpias bien, si no aseas bien y desinfectas, corres el riesgo a que la mosca oviposite en la oreja donde pusiste el arete, y al rato tengas un problema”.

Agregó que el incremento que han detectado en casos de esta plaga en los animales es de aproximadamente el 15% en las zonas rurales, en el campo. Mientras que en la ciudad considera un 20% de aumento en casos de gusano barrenador. EL ORBE/ JC