Capacita Tránsito del Estado a Choferes del Transporte Público

* Para Mejorar Habilidades y Prevenir Accidentes.

Tapachula, Chiapas; 11 de Octubre del 2025.- “Recibimos la invitación por parte del Gobierno del Estado y la Cámara de Comercio, CANACO, para un curso, el cual se le está impartiendo a los operadores y consiste en el manejo a la defensiva”, dio a conocer en entrevista, Alberto Dalí Rincón Ordaz, representante de Transporte en la Modalidad de Taxi.

Destacó que los ponentes son servidores policíacos, instruidos por parte de Tránsito del Estado, por lo que están observando tienen mucho conocimiento en el tema, y están haciendo llegar ese conocimiento a los operadores de manera profesional.



“No vienen a enseñar a manejar a las personas, sino a enseñarles conceptos de cómo se deben de conducir en las vialidades y dándole preferencia, principalmente, al peatón”, comentó.“Los temas que se están abordando, primero, el respeto al peatón, se está hablando de lo que es señalamiento, de cómo se debe conducir, de respetar los límites de velocidad, de darle un buen uso al semáforo, porque a veces tienen una idea confundida”.Por el momento dijo, es el sector de taxis los que están recibiendo la instrucción.Según las estadísticas, de los accidentes más del 60% es provocado por particulares, y el 33% aproximadamente que sufren los accidentes, son del servicio público.Esta inducción que se les está dando a los operadores, como capacitación, por parte del Gobierno del Estado es muy clara, es muy específica, que abona mucho a conocimientos que no se tenían, y consideró que va a crear conciencia importante en los operadores y va a reducir el número de accidentes que actualmente se tienen. EL ORBE/ Ernesto L. Quinteros