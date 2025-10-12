domingo, octubre 12, 2025
spot_img
InicioSección PoliticaLocalCapacita Tránsito del Estado a Choferes del Transporte Público
Local

Capacita Tránsito del Estado a Choferes del Transporte Público

0
2

* Para Mejorar Habilidades y Prevenir Accidentes.

Tapachula, Chiapas; 11 de Octubre del 2025.- “Recibimos la invitación por parte del Gobierno del Estado y la Cámara de Comercio, CANACO, para un curso, el cual se le está impartiendo a los operadores y consiste en el manejo a la defensiva”, dio a conocer en entrevista, Alberto Dalí Rincón Ordaz, representante de Transporte en la Modalidad de Taxi.
Destacó que los ponentes son servidores policíacos, instruidos por parte de Tránsito del Estado, por lo que están observando tienen mucho conocimiento en el tema, y están haciendo llegar ese conocimiento a los operadores de manera profesional.

“No vienen a enseñar a manejar a las personas, sino a enseñarles conceptos de cómo se deben de conducir en las vialidades y dándole preferencia, principalmente, al peatón”, comentó.
“Los temas que se están abordando, primero, el respeto al peatón, se está hablando de lo que es señalamiento, de cómo se debe conducir, de respetar los límites de velocidad, de darle un buen uso al semáforo, porque a veces tienen una idea confundida”.
Por el momento dijo, es el sector de taxis los que están recibiendo la instrucción.
Según las estadísticas, de los accidentes más del 60% es provocado por particulares, y el 33% aproximadamente que sufren los accidentes, son del servicio público.
Esta inducción que se les está dando a los operadores, como capacitación, por parte del Gobierno del Estado es muy clara, es muy específica, que abona mucho a conocimientos que no se tenían, y consideró que va a crear conciencia importante en los operadores y va a reducir el número de accidentes que actualmente se tienen. EL ORBE/ Ernesto L. Quinteros

Capacita Tránsito del Estado a Choferes del Transporte Público
Artículo anterior
Aumentan en la Región Casos de Gusano Barrenador en Animales
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Corriendo con Pasión y Propósito

Al Instante staff - 0
Cada kilómetro recorrido es una historia de esfuerzo, disciplina y amor por el deporte. Nuestros Chavos Runners demuestran que con constancia, energía y espíritu...
Leer más

Servicio a la Comunidad

Al Instante staff - 0
Leer más

Servicio a la Comunidad

Al Instante staff - 0
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

Corriendo con Pasión y Propósito

Servicio a la Comunidad

Servicio a la Comunidad

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV