Padres de Familia y Docentes Coordinan Esfuerzos Para dar Mantenimiento a Escuelas Públicas

* Ante la Falta de Apoyo de Autoridades Oficiales.

* Padres de Familia Brindaron su Apoyo al Pintar Gradas y Paredes de las Instalaciones de la Escuela Primaria “Revolución Mexicana”, Ubicada en Vida Mejor.

* Docentes Reconocen el Apoyo de la Iniciativa Privada Para Embellecer la Institución Educativa.

Tapachula, Chiapas; 11 de Octubre del 2025.- Como en muchas escuelas públicas de la región del Soconusco, el apoyo oficial escasea para poder dar mantenimiento a instituciones públicas. Ante ese escenario, padres de familia, personal docente e iniciativa privada han coordinado esfuerzos para poder dar mantenimiento a algunas escuelas.



1 de 2

Es el caso de la Escuela Primaria “Revolución Mexicana” ubicada en el fraccionamiento Vida Mejor en la Ciudad de Tapachula, la subdirectora, Isaí Martínez Escobar, explicó que mediante un programa de apoyo de la empresa Home Depot, les proporcionaron pintura y la mano de obra.A la brigada de apoyo llegaron aproximadamente 10 personas y lograron pintar gradas y pared de la escuela.La docente consideró que es muy positivo que el sector privado apoye a las escuelas de esta manera, ya que a veces no cuenta con ese recurso para pintar y embellecer la institución educativa. Lo cual redunda en beneficio de los estudiantes.Destacó que siempre tratan de aprovechar al máximo todos los recursos que se les brinda tanto por parte del Gobierno como de la iniciativa privada, y también por parte de padres de familia, que también apoyan ya sea cortando árboles o podando algunas partes de áreas verdes de la escuela.“Realmente lo que es una escuela influye mucho el gasto económico, a veces padres de familia son los que realmente invierten dentro de la misma, son pocas las escuelas que a veces tienen el apoyo por parte del gobierno, y entonces son los padres de familia junto con los maestros quienes miran las mejoras de la propia institución, para que esto sea un ambiente agradable para sus niños y para nuestros alumnos”, concluyó. EL ORBE/ Mesa de Redacción