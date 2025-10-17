La Conectividad Impulsa el Desarrollo de Tapachula: Yamil Melgar

Se Reapertura el Vuelo Tapachula–Monterrey de Viva Aerobús

——

Junto a SECTUR se Fortalece la Conectividad aérea con el Soconusco

Tapachula, Chiapas.- El presidente municipal Yamil Melgar Bravo, destacó que la reapertura del vuelo Tapachula–Monterrey de Viva Aerobús representa un paso firme en el fortalecimiento de la conectividad aérea y en el impulso a la productividad del Soconusco, con el respaldo decidido del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar.



1 de 3

Durante la rueda de prensa, la secretaria de Turismo del Estado, María Eugenia Culebro, el delegado de la Secretaría de Economía del Estado, Jorge Morales, y el secretario de Economía y Turismo Municipal, Jorge Vega, coincidieron en que esta nueva conexión aérea favorecerá el crecimiento económico, turístico y empresarial, fortaleciendo los lazos entre el norte y el sur del país.El empresario Alfredo Gálvez reconoció la importancia de este esfuerzo conjunto entre los sectores público y privado, que permitirá atraer inversiones, diversificar el turismo y generar mayores oportunidades para las y los tapachultecos.“La conectividad es sinónimo de productividad. Con el respaldo del gobernador Eduardo Ramírez y la colaboración del sector empresarial, Tapachula sigue avanzando hacia un desarrollo más sólido, inclusivo y sostenible. Seguimos transformando Tapachula con visión y esperanza”, expresó Yamil Melgar Bravo, presidente municipal de Tapachula.Boletín Oficial