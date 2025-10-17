La Conectividad Impulsa el Desarrollo de Tapachula: Yamil Melgar

Se Reapertura el Vuelo Tapachula–Monterrey de Viva Aerobús
Junto a SECTUR se Fortalece la Conectividad aérea con el Soconusco
Tapachula, Chiapas.- El presidente municipal Yamil Melgar Bravo, destacó que la reapertura del vuelo Tapachula–Monterrey de Viva Aerobús representa un paso firme en el fortalecimiento de la conectividad aérea y en el impulso a la productividad del Soconusco, con el respaldo decidido del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar.
El empresario Alfredo Gálvez reconoció la importancia de este esfuerzo conjunto entre los sectores público y privado, que permitirá atraer inversiones, diversificar el turismo y generar mayores oportunidades para las y los tapachultecos.
“La conectividad es sinónimo de productividad. Con el respaldo del gobernador Eduardo Ramírez y la colaboración del sector empresarial, Tapachula sigue avanzando hacia un desarrollo más sólido, inclusivo y sostenible. Seguimos transformando Tapachula con visión y esperanza”, expresó Yamil Melgar Bravo, presidente municipal de Tapachula.Boletín Oficial