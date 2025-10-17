viernes, octubre 17, 2025
Con Resultados y Coordinación, Tapachula Recupera la Tranquilidad: Yamil Melgar

Agradezco a los medios de comunicación que asistieron a la rueda de prensa ofrecida junto al fiscal de Distrito Fronterizo Costa, Arturo Pablo Liévano y a las autoridades de seguridad estatal y municipal, encabezadas por el Dr. Manuel Alejandro Lluch García.
Durante el encuentro, informamos que concluimos la primera etapa del Programa de Alumbrado Público y que iniciaremos la segunda, la cual contempla la instalación de lámparas solares y cámaras de seguridad para brindar mayor tranquilidad a las familias tapachultecas.
Estos resultados son fruto del trabajo coordinado y de la estrategia de seguridad que impulsa nuestro gobernador, Eduardo Ramírez, gracias a la cual Tapachula ha reducido en 57% los homicidios dolosos, 30% el robo a casa habitación y suma 25 días consecutivos sin homicidios.
La seguridad se construye con planeación, con resultados y con la participación de todas y todos.
Seguiremos avanzando con responsabilidad y compromiso para que Tapachula continúe siendo una ciudad segura, ordenada y con esperanza.
