Habitantes de la Zona Oriente de Tapachula Piden Reubicación de Centro de Acopio de Basura

Funcionarios Municipales Dialogaron con los Inconformes Para Buscar una Solución

Afirman que los Olores Fétidos han Comenzado a Provocar Enfermedades

Tapachula, Chiapas; 31 de Octubre de 2025.- Habitantes de la colonia Magisterial y del Fraccionamiento Villita, bloquearon las calles cercanas al centro de acopio de basura de la zona, para exigir la reubicación de ese lugar en la zona oriente de la Ciudad.

Los inconformes también piden una mayor regulación a los tricicleros que depositan residuos en el lugar, el cual se ha convertido en un grave foco de contaminación y enfermedades, afirmaron.



Los manifestantes advirtieron que mantendrán el bloqueo hasta obtener una solución concreta, pues aseguran que el problema sanitario ha rebasado los límites y afecta directamente la salud de niños, adultos mayores y personas enfermas. Esto es una peste, denuncian los vecinosYadira Perdomo Ramos, vecina con más de veinte años de residencia en la zona, expresó su indignación ante la falta de respuesta de las autoridades.“No estamos en contra de los trabajadores que recolectan basura, pero exigimos que los reubiquen. Estas calles se han vuelto una peste, ya no se puede caminar ni transitar por la cantidad de moscas y malos olores. Hasta zopilotes rondan nuestras casas”, denunció.La residente agregó que además del centro de acopio existente, otro grupo de recolectores se instaló a pocos metros de las viviendas, lo que ha duplicado la contaminación.“Aquí viven personas mayores y niños que se han enfermado por tanta suciedad. Esto ya no se puede tolerar”, afirmó.Por su parte, Alfredo Solares, otro de los afectados, destacó que la acumulación de basura ha transformado la zona en un basurero a cielo abierto.“Esto ya no es un centro de acopio, es un foco de infección. Mi hija lleva dos días enferma por esta contaminación y las autoridades simplemente nos dan la espalda”, denunció.Los vecinos reiteraron su exigencia de que se cumpla la minuta de acuerdos firmada con funcionarios del Ayuntamiento, donde se comprometieron acciones para el saneamiento y la reubicación del acopio.Al lugar llegó el secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, Juan Carlos Gallegos, y el secretario de Servicios Públicos, Paul Muñoz, quienes dialogaron con los inconformes, a quienes expresaron toda la voluntad del Gobierno Municipal para darle atención prioritaria a la problemática.Los funcionarios propusieron a los inconformes enviar cuadrillas de limpieza a la zona, así como iniciar los trabajos de búsqueda de un nuevo espacio para evitar que dicho centro de acopio se sature de desechos.El secretario de Servicios Públicos, Paúl Muñoz, propuso a los inconformes atender en el área de estacionamiento de mercado Los Laureles, a un grupo de recolectores de basura en triciclo para descongestionar el ya existente.Los funcionarios municipales reiteraron la disposición de las autoridades para continuar buscando alternativas de solución. EL ORBE/Nelson Bautista