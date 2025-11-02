Autoridades Municipales Ordenan Cerrar Centro de Acopio de Basura Ubicado en Laureles

*Aseguran que el Espacio e Inmueble Será Destinado Para Otros Fines, con el Objetivo de Atender a la Población.

Tapachula, Chiapas; 1 de Noviembre del 2025.- El Presidente Municipal de Tapachula, Yamil Melgar Bravo, atendió este sábado 1º de noviembre por la mañana, a los vecinos inconformes con el centro de acopio de basura ubicado en la 2ª Oriente Prolongación y Avenida Las Palmas, en la colonia Los Laureles.

Posterior a un diálogo personal, el mandatario municipal instruyó a las dependencias municipales a cerrar definitivamente dicho espacio, en atención a las peticiones de la población, haciendo énfasis que con esta decisión se pone fin a dos décadas de falta de compromiso y solidaridad con las familias que habitan los alrededores.



1 de 2

“Con estas acciones el Gobierno Municipal refrenda su voluntad de escuchar, atender y resolver las necesidades de la ciudadanía”, subrayó.Por lo que personalmente, el Alcalde, acompañado de funcionarios, también ayudó a levantar el bloqueo que mantenían los vecinos.De igual forma dio a conocer que el centro de acopio de basura será reubicado en otro espacio.Reubican Centro de Acopio en Mercado Los Laureles 2.Una hora más tarde, habitantes de las inmediaciones al mercado Los Laureles 2, realizaron un bloqueo de las calles aledañas al centro de abastos argumentando que en este lugar se habían reubicado el centro de acopio de basura.Los lugareños atravesaron vehículos particulares para no permitir que dicho mercado sea utilizado como basurero, debido a que se genera mucha contaminación e inseguridad con la presencia de decenas de recolectores de desechos en triciclo.Laura “N”, habitante del lugar y miembro del Comité de Colonos, manifestó que entienden que es una problemática añeja, y que supuestamente el centro de acopio de basura será temporal, lo cual no creen, porque conocen la problemática y no quieren estar lidiando con malos olores y acumulación de desechos.Hace un año instalaron oficinas de la COMAR en ese lugar, dijo, por lo que también se vieron en la necesidad de protestar debido a que la presencia de cientos de migrantes era molesta para los lugareños, ahora les llegaron a instalar un basurero, lo que consideran injusto.Dicho bloqueo de calles aledañas al mercado continúa, y esperan un diálogo con las autoridades para este lunes 3 de noviembre. EL ORBE/ Mesa de Redacción