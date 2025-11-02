domingo, noviembre 2, 2025

Promueven Innovación, Tecnología y Ciencia en ITT de Tapachula

* Semana de Ingenierías Impulsa el Desarrollo Profesional.

Tapachula, Chiapas; 1 de Noviembre del 2025.- Con mucho éxito se llevó en días pasados la Semana de Ingeniería en el Instituto Tecnológico de Tapachula, la cual se lleva cada año, con el objetivo de promover la innovación, tecnología y ciencia, así como compartir las experiencias de éxitos con los universitarios.
En el ciclo de ponencias, así como en los conversatorios participaron reconocidos egresados de esta misma institución, haciendo dicho encuentro más ameno.
María Soledad Peralta González, directora de dicha institución educativa en Tapachula, calificó de exitosa dicha semana, en donde se realizaron diferentes actividades como son cursos, conferencias, talleres, rallys, y el foro de egresados, así como actividades deportivas y recreativas.

Lo importante dijo es fomentar la innovación, promover la creatividad y el pensamiento crítico de los estudiantes de ingeniería, y fortalecerse como comunidad, creando un espacio de encuentros y colaboración entre los estudiantes, los académicos y personal experto en las materias de las diferentes dependencias o empresas, con las cuales tienen vínculos.
“Con esto buscamos impulsar el desarrollo profesional, facilitar el acceso a las oportunidades de nuestros jóvenes en el campo laboral”, subrayó.
Otros temas planteados, fueron la innovación, la tecnología y la ciencia, de cómo podemos aplicarla en los diferentes campos laborales, en los cuales nuestros jóvenes se van a desarrollar o van a darle resolución a un problema, en este caso que esté en la comunidad, pero respetando el entorno, respetando su medio ambiente, haciéndolo de una manera sostenible y sobre todo, buscando siempre el bien social, el bien común en beneficio de la sociedad en general y trabajando como comunidad, como equipo. EL ORBE/ Ernesto L. Quinteros

