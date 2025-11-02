domingo, noviembre 2, 2025
Reconoce Cónsul que Reduce el Ingreso de Guatemaltecos a Tapachula

Tapachula, Chiapas; 1 de Noviembre de 2025.- El Consulado General de Guatemala en Tapachula reportó una disminución en el número de visitantes guatemaltecos que cruzan la frontera hacia Chiapas, debido a que lamentablemente, aún persiste la percepción de inseguridad en algunas rutas de acceso.
El representante diplomático reconoció el trabajo de las autoridades en la entidad, quienes se han esmerado en las acciones para regresar la paz y tranquilidad. Pero, pese a ello, aún hay miedo e incertidumbre para cruzar a territorio mexicano.
El ingreso de guatemaltecos a territorio mexicano ha bajado un poco, sobre todo a Tapachula, precisamente por esa “mala percepción” que se había registrado en años anteriores, señaló. “No tenemos cifras precisas, pero sí se nota, y constantemente recibimos llamadas de personas que consultan antes de viajar”, señaló.

Destacó que el Consulado mantiene acciones permanentes para proteger a los connacionales, entre ellas recorridos por las carreteras y el seguimiento de reportes de incidentes ante las autoridades locales.
Ante las inquietudes sobre la seguridad en las rutas Ciudad Hidalgo–Tapachula y Talismán–Tapachula, el Cónsul reiteró la principal recomendación para quienes planean viajar, hacerlo durante el día.
“Les decimos que siempre ingresen y regresen a Guatemala en horario diurno”, enfatizó.
Aunque persiste la alerta consular, el funcionario reconoció que muchos guatemaltecos continúan visitando Tapachula atraídos por su oferta comercial y gastronómica. EL ORBE/Nelson Bautista

