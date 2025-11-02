Degradación de Cuencas Amenaza con Desastres y Bajos Rendimientos Agrícolas

* Señala Investigadores del Inifap.

Tapachula, Chiapas; 1 de Noviembre de 2025.- El deterioro ambiental en Chiapas, impulsado por la deforestación y el manejo inadecuado del territorio, está cobrando una factura alta en forma de bajos rendimientos agrícolas, desastres naturales y problemas de salud pública. Así lo advierte la investigadora Alma Liz Vargas de la Mora del INIFAP, quien lidera un proyecto conjunto con The Nature Conservancy (TNC) enfocado en la restauración de cuencas.

La iniciativa busca que la toma de decisiones, tanto gubernamentales como privadas, tenga un respaldo científico para concentrar los esfuerzos en las áreas de mayor prioridad y evitar una mayor degradación.

De las 141 microcuencas prioritarias identificadas, la mayoría se concentra en la Sierra Madre de Chiapas, una región de alta biodiversidad y conservación que, paradójicamente, ha sufrido un grave impacto por deforestación y plagas en los últimos años. También el Norte de Chiapas y la Región Centro acusan una cuantiosa pérdida de cobertura forestal.

La región Soconusco y la zona fronteriza se catalogan como las más vulnerables. La investigadora detalla que, aunque no hay grandes aumentos de temperatura, sí se registra una alarmante pérdida de escurrimiento, biodiversidad, infiltración y evapotranspiración debido a malas prácticas en el territorio.

«Tenemos regiones en el Estado de Chiapas, que han venido de un 3 a un casi 50% de cambios, principalmente en las zonas donde hay incendios,» explicó Vargas de la Mora.

La clave para frenar el impacto negativo está en la colaboración interinstitucional. Un ejemplo de éxito fue el manejo del fuego de este año: la intervención estratégica de diferentes instituciones para la prevención y manejo de incendios sacó a Chiapas del primer lugar nacional al 12º, reduciendo drásticamente el número y la superficie afectada.

«Eso nos da una pauta de que si hacemos un trabajo conjunto… podemos hacer un cambio real en muy poco tiempo para la restauración de las cuencas y microcuencas,» puntualiza la investigadora.

Para escalar estos resultados, es imperativo que exista voluntad política y presupuesto asignado bajo un enfoque integral. Vargas de la Mora subraya que el problema no es la falta de presupuesto, sino su dispersión.

Se requiere que las diferentes Secretarías e instituciones (Agricultura, Conservación, Salud Pública, Bienestar Social, etc.) alineen sus recursos ya asignados en un mismo territorio prioritario, en lugar de que cada una trabaje en una región distinta. De esta manera, se lograría un efecto positivo y acelerado en las cuencas. EL ORBE/ Ernesto L. Quinteros