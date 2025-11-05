Continúa Suspensión de Clases en la Región por Virus Coxsackie

*En al Menos 13 Escuelas.

Tapachula, Chiapas 4 de Noviembre del 2025.– El Secretario de Organización de la Sección 7 del magisterio en la región Costa Grande, Gabriel Díaz Ordóñez, informó que al menos 13 escuelas de la zona han registrado casos del virus Coxsackie, lo que ha motivado la suspensión temporal de clases y la fumigación de los planteles con apoyo de la Secretaría de Salud.

El dirigente magisterial explicó que el brote fue detectado principalmente en escuelas del centro y zona baja de Tapachula, entre ellas instituciones ubicadas en Río Florido, colonia Morelos y Pobres Unido. Además, mencionó que el pasado lunes se realizó fumigación preventiva en la Escuela Primaria 29 Batallón, aunque ahí no se han confirmado contagios.

La preocupación es que el contagio se propague entre alumnos y maestros. Por eso exigimos que las autoridades de salud no solo fumiguen, sino que implementen acciones integrales de prevención, expresó.

El secretario detalló que existe coordinación entre el magisterio, la Secretaría de Educación y las autoridades sanitarias, con el objetivo de evitar nuevos brotes y proteger la salud de la comunidad escolar.

Asimismo, hizo un llamado a los padres de familia para que mantengan vigilancia en sus hijos y no los envíen a clases si presentan síntomas como fiebre, ampollas o ronchas en la piel, característicos del virus.

Pedimos comprensión a las familias. Estas medidas no buscan discriminar, sino proteger la salud de todos los niños y niñas de la región, enfatizó.

Señaló que el incremento de la matrícula escolar, derivado de la llegada de niños migrantes, podría estar relacionado con la aparición del virus, por lo que urgió a las autoridades migratorias y sanitarias a establecer controles más estrictos en el ingreso de población extranjera.

No se trata de estigmatizar, sino de garantizar revisiones médicas y condiciones adecuadas para evitar contagios en nuestras escuelas, puntualizó.

El magisterio reiteró su compromiso de mantener comunicación constante con las autoridades y continuar difundiendo información preventiva a través de redes sociales y medios locales. EL ORBE/Nelson Bautista