Denuncian Presuntos Actos de Corrupción en el CONALEP Chiapas

*Empleados Piden Intervención de la Secretaría Anticorrupción

Tapachula Chiapas 4 de Noviembre del 2025.– Empleados del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) de Chiapas están solicitando la intervención de la Secretaría Anticorrupción y de los órganos de control interno de la institución, para que se investiguen los presuntos actos de corrupción que se están cometiendo por funcionarios de dicha dependencia.

Los quejosos, quienes omiten sus nombres por temor a represalias, señalan que, bajo el amparo del Sindicato Único de Trabajadores Administrativos del CONALEP (SUT CONALEP), un grupo de servidores públicos presuntamente heredados del sexenio anterior habría encontrado en sus cargos una “zona de confort”, sin cumplir cabalmente con sus funciones, pero percibiendo su salario puntualmente cada quincena.



Lo más preocupante, advierten, es la falta de acción del director general del CONALEP Chiapas, Leonardo León, quien habría optado por mantener una postura pasiva frente a los señalamientos, lo que algunos califican como omisión.Esto contrasta con la política de “cero corrupción y cero impunidad” impulsada por las autoridades estatales.Uno de los casos más recientes es el del delegado sindical Carlos “N”, señalado por iniciar una “huelga de brazos caídos” sin causa justificada, lo que habría afectado el desarrollo académico y administrativo del plantel Tapachula.A esta situación se suma la presencia de la exdirectora del ICATECH en Villaflores durante el gobierno de Rutilio Escandón, quien ahora aparece “reubicada” en el CONALEP Tapachula.De acuerdo con testimonios internos, su llegada no sería fortuita: se le acusa de desestabilizar el plantel y mantener viejas prácticas sindicales ligadas a intereses políticos.Pese a las denuncias, no existen reportes oficiales de sanciones, investigaciones o medidas disciplinarias por parte de la dirección general. Por lo que ahora están solicitando que se investigue por parte de la Secretaría Anticorrupción del Gobierno de Chiapas. EL ORBE/ Mesa de Redacción.